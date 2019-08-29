Экономика

Накануне.RuНакануне.RuЧистый убыток Utair увеличился на 83%

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Чистый убыток авиаперевозчика Utair в первом полугодии текущего года вырос по международному стандарту финансовой отчетности на 83% по сравнению с таким же периодом 2019 года и составил 9,5 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 3% до 37,2 млрд руб. Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад.
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