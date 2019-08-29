Экономика
Накануне.RuЧистый убыток Utair увеличился на 83%
Чистый убыток авиаперевозчика Utair в первом полугодии текущего года вырос по международному стандарту финансовой отчетности на 83% по сравнению с таким же периодом 2019 года и составил 9,5 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 3% до 37,2 млрд руб. Операционные расходы в отчетном периоде составили 37 млрд руб. против 36,4 млрд руб. год назад.
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Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Гаджеты
OnePlus 7T получит тройную камеру и дисплей с частотой 90 Гц
Megaobzor.com 14:52
Футбол
«Рома» согласовала переход Смоллинга
Римская «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Чемпионат 05:18
Экономика
Роскачество не считает цену вина показателем его качества
Среди потребителей бытует мнение, что дешевле 400-500 рублей качественного вина быть не может.
РИА Новости 20:47
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия 19:20
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».
Lenta.ru 20:16
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
В Амурской области продолжают выявлять очаги африканской чумы свиней.
Российская газета 01:32
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Футбол
Пятеро одного ждут: РПЛ может получить нового лидера
Кубанцы уже несколько лет являются одними из лидеров, борются за призовые места и нынешний розыгрыш не исключение.
Известия 17:00
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Общество
Уровень воды в реке близ Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Уровень воды в Амуре к утру четверга достиг 642 см близ Хабаровска и 703 см — возле Комсомольска-на-Амуре, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Росбалт вчера в 22:38
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
RT на русском 20:29
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Политика
Путин и Эрдоган оценили новый российский истребитель Су-57
Путин ответил утвердительно, после чего Эрдоган поинтересовался, можно ли купить истребитель.
Государственные Вести вчера в 01:13
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Экономика
Медведев утвердил порядок проведения крабовых аукционов в России
Пакет документов утвердил глава правительства Дмитрий Медведев. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Российская газета 12:12
Общество
Противники строительства Юго-Восточной хорды в Москве подали иск в суд
Для проверки безопасности строительства хорды в городе создали рабочую группу, куда вошли депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Происшествия
В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку
Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 15:39
Игры
Pokemon Masters: на смартфонах вышла новая игра про покемонов
Pokemon Masters стала ещё одной мобильной игрой про карманных монстров.
REGNUM 13:00
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Повысить заработную плату федеральным чиновникам, работающим в регионах, предложил Владимир Путин 29 августа во время встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, сообщается в опубликованной стенограмме на сайте Кремля.
Красная весна 11:24
Здоровье
Многие заболевшие вейперы в США курили смеси с тетрагидроканнабинолом
Почти 90% из страдающих от легочных заболеваний из-за курения электронных сигарет (вейпов) в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК) – активным веществом марихуаны, сообщает местный департамент здравоохранения.
РИА Новости 19:03