Экономика
Чистый убыток Первого канала за 2018 год составил 6,8 миллиарда рублейKazanfirst.ru вчера в 17:20
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год составил 6,8 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель среди российских федеральных телеканалов. Об этом свидетельствует отчетность «Первого» по бухгалтерскому учету.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
По сравнению с 2017 годом чистый убыток "Первого канала" вырос в четыре раза. Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids.РБКвчера в 08:39
Подробнее о событии
Показать все источники
«Первый канал» получил в 2018 году самый большой чистый убыток среди телеканалов
Коммерсантъвчера в 14:18
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Происшествия
Бульварному кольцу положили конец
Обновлено в 15:52
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Обновлено в 16:33
Общество
Путин продлил «дачную амнистию» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 13:59
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Происшествия
Опубликовано фото устроившего стрельбу в Техасе
СМИ показали фото мужчины, который, как предполагается, в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас).
Обновлено в 19:01
Здоровье
Минздрав: В Башкирии раком болеют реже, чем в других регионах ПФО
Жители Башкирии болеют раком реже, чем соседи.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова: «Марина Тристановна считает меня разлучницей»
Звезда «Дома-2» Марина Тристановна выходит замуж. Что касается Африкантовой, то она прекрасно ладит с Александром Ковалевским.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Молодая мать, бросившая двух детей в Петербурге, нашлась
Обновлено в 12:21
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5
В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), на арене «Прудэншл Центр» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона лиги Робби Лоулера.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Кино
Стала известна дата выхода фильма об Элвисе Пресли
Кинокомпания Warner Bros. назначила выход фильма о короле рок-н-ролла на осень 2021 года и приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна» на декабрь 2020 года.
Обновлено в 05:50
Происшествия
На КАД водитель BMW погиб при столкновении с «КамАЗом»
Обновлено в 14:23
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Обновлено в 16:35
Наука
Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма
Обновлено в 16:25
Общество
Группа «Ногу свело!» отказалась выступать на сегодняшнем фестивале «Шашлык Live»
Ранее от участия в фестивале отказался лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, а также группы "Браво" и "Текиладжаз".
Обновлено в 12:04
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Авто
Curtiss представили электробайк с фантастическим дизайном
После преобразования компании из Confederate в Curtiss, американский производитель создал линейку электробайков, дизайн которых был вдохновлен древнегреческой мифологией.
Обновлено в 06:57
Политика
Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД
США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено вчера в 06:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Милан»
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Гаджеты
В MIUI 11 появится неожиданная функция
Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
Обновлено в 03:37
Футбол
Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком»
Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:45
Политика
США вводят новые антироссийские санкции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено вчера в 05:38
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Авто
Ferrari представит две новые модели в сентябре
В недавней телефонной конференции Камиллери упомянул, что две новые модели будут такими же, как они были отмечены во время Дня рынков капитала в прошлом году, где Purosangue, помнится, был звездой презентации.
Обновлено в 08:45