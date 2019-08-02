По сравнению с 2017 годом чистый убыток "Первого канала" вырос в четыре раза. Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids.

с чего всё началось

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год составил 6,8 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель среди российских федеральных телеканалов. Об этом свидетельствует отчетность «Первого» по бухгалтерскому учету.

Чистый убыток Первого канала за 2018 год составил 6,8 миллиарда рублей

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