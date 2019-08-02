Экономика
Чистый убыток Первого канала за 2018 год составил 6,8 миллиарда рублейKazanfirst.ru 02 августа в 17:20
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год составил 6,8 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель среди российских федеральных телеканалов. Об этом свидетельствует отчетность «Первого» по бухгалтерскому учету.
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с чего всё началось
По сравнению с 2017 годом чистый убыток "Первого канала" вырос в четыре раза. Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids.РБК02 августа в 08:39
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«Первый канал» показал убыток почти в семь миллиардов рублей за 2018 год
ФедералПресс02 августа в 09:47
«Первый канал» получил в 2018 году самый большой чистый убыток среди телеканалов
Коммерсантъ02 августа в 14:18
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