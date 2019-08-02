Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд рубРБК вчера в 08:39
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
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с чего всё началось
По сравнению с 2017 годом чистый убыток "Первого канала" вырос в четыре раза. Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids.РБКвчера в 08:39
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«Первый канал» получил в 2018 году самый большой чистый убыток среди телеканалов
Коммерсантъвчера в 14:18
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