Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд рубРБК вчера в 08:39

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

По сравнению с 2017 годом чистый убыток "Первого канала" вырос в четыре раза. Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids.
РБКвчера в 08:39

Подробнее о событии

СТС показал самый большой рост выручки в 2018 году среди телеканалов

Life.ru06:31

«Первый канал» показал убыток почти в семь миллиардов рублей за 2018 год

ФедералПрессвчера в 09:47

«Первый канал» получил в 2018 году самый большой чистый убыток среди телеканалов

Коммерсантъвчера в 14:18

«Первый канал» отчитался о многомиллиардных убытках

URA.Ruвчера в 10:34

Госканалы отчитались о миллиардных убытках

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:28

Госканалы раскрыли свои финансовые показатели

Ведомостивчера в 10:29

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

РБКвчера в 08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы

Обновлено в 19:11
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией

Обновлено в 11:44
Общество

В Бурятии повышается уровень воды в реках

Как сообщал «Байкал-Daily», критическая отметка уровня на реке Селенга составляет 330 см. По прогнозу Бурятского гидрометцентра на 4 августа уровень воды достигнет 226 см, ожидается подтопление низких участков поймы.
Обновлено в 03:03
Футбол

Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»

Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 16:33
Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Обновлено в 17:28
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Футбол

«Крылья Советов» в Самаре проиграли «Локомотиву» на последних секундах

В субботу, 3 августа "Крылья Советов" проиграли московскому "Локомотиву" за несколько секунд до финального свистка.
Обновлено в 11:27
Политика

Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Политика

Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Интернет

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Задержан еще один фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 16:58
Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов

Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Происшествия

В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж

Американские СМИ сообщают, что три человека погибли и двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии.
Обновлено в 04:30
Политика

Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР

СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Автоспорт

Боттас нацеливается на победу в гонке Гран-при Венгрии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой он показал второй результат и уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Обновлено в 15:01
Кино

«Союзмультфильм» предложил работу автору Чебурашки в стиле «Игры Престолов»

Обновлено в 20:02
Политика

В Сенате США проголосовали за санкции против «Северного потока-2»

Ограничения одобрил комитет по международным делам. Законопроект подготовили представители обеих партий.
Обновлено 31 июля в 18:05
Технологии

Epic Games Store вновь задерживает обновления

Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.
Обновлено в 14:01
Авто

Hyundai готовит хэтчбек i20 нового поколения к старту продаж

Компания Hyundai подготовила к старту продаж новый хэтчбек i20 и его внедорожную модификацию i20 Active.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Девушка попала в психушку после свидания с «мужчиной мечты»

Обновлено в 00:26
Общество

В Парке Горького начался «Шашлык Live»

Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено в 07:26
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Культура

Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35

Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное