По сравнению с 2017 годом чистый убыток "Первого канала" вырос в четыре раза. Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids.

с чего всё началось

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

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