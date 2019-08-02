Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд рубРБК вчера в 08:39

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
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с чего всё началось

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

По сравнению с 2017 годом чистый убыток "Первого канала" вырос в четыре раза. Наибольший рост выручки по РСБУ — на 45%, до 25,6 млрд руб. — в 2018 году показало АО «Сеть телевизионных станций», управляющее СТС, CTC Love и запущенным в прошлом году CTC Kids.
РБКвчера в 08:39

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СТС показал самый большой рост выручки в 2018 году среди телеканалов

Life.ru06:31

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ФедералПрессвчера в 09:47

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Коммерсантъвчера в 14:18

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

РБКвчера в 08:39
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Экономика

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В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
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Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019

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Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
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В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

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США вводят санкции в отношении «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект о санкциях в отношении проекта "Северный поток-2".
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Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», доля сегмента кроссоверов и внедорожников на российском рынке в первом полугодии нынешнего года составила 43%.
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