Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь разВедомости вчера в 14:36

Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по МСФО в прошлом году увеличился более чем в семь раз по сравнению с 2017 г. и составил 18,5 млрд руб. Такие данные приведены в отчетности компании.

Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь раз

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