Экономика
ПРАЙМЧистый убыток ОАК по МСФО в I полугодии вырос на 24%
Чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в первом полугодии 2019 по МСФО увеличился на 24,2% по сравнению с показателем прошлого года и составил 21,91 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
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Московский кондитерский концерн «Бабаевский» с начала года удвоил чистую прибыль
Агентство Бизнес Информации08:12
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны»
Оказалось, что накануне концерта в Сочи Филипп Киркоров попытался репетировать, однако его категорически не устроила работа персонала самого конкурса «Новая волна», из-за чего он в нецензурной форме высказал свое мнение со сцены в микрофон.
ГлобалМСК.ру 11:18
Армия и оружие
В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек
Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
РИА Новости 09:57
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Футбол
Кантона получил приз президента УЕФА за вклад в развитие футбола
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона получил награду президента УЕФА.
Sports.ru 12:28
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY 13:24
Футбол
«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника
Львовские "Карпаты" разорвали контракт с футболистом команды уругвайцем Кевином Мендесом, избившим одноклубника, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
РИА Новости 11:16
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Гаджеты
OnePlus 7T получит тройную камеру и дисплей с частотой 90 Гц
Megaobzor.com 14:52
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости 07:32
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины назначила министров нового правительства страны по представлению премьер-министра Алексей Гончарука.
Rambler News Service 14:27
Политика
«Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной
В четверг члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы отправились в «Лефортово», однако представители администрации заявили, что заключенные, которых, предположительно, готовят к обмену, встречаться с правозащитниками не хотят.
Коммерсантъ 16:13
Политика
Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины
Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия 12:07
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Авто
Scania поставила новые мусоровозы на Кавказ
Разумеется, все машины уже с кабинами нового поколения, а их двигатели отвечают экологическим нормам Евро-5.
Авторевю 16:14
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный вчера в 21:59
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Происшествия
У берегов Испании спасли более 200 мигрантов
Мигранты были спасены в море к востоку от Гибралтарского пролива, на одном из самых распространенных маршрутов для прибытия нелегалов в страны ЕС из Северной Африки.
REGNUM 08:17
Политика
Без жилья остаются более 30 пострадавших от пожаров семей в Забайкалье
На встрече с главой государства Осипов сообщил, что от крупномасштабных пожаров в апреле этого года в крае пострадало почти 900 человек, почти 120 семей потеряли жилье.
Интерфакс 08:13
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Наука
Археологи нашли доказательства появления людей в Северной Америке 16 тысяч лет назад
Исследователи представили археологические доказательства того, что люди появились в Северной Америке около 16 тысяч лет назад, сообщается в Science.
N+1 14:00
Здоровье
На Кубани врачи удалили девушке часть языка с опухолью
Кубанские хирурги удалили 27-летней пациентке часть языка, пораженного злокачественной опухолью, и восстановили орган из тканей предплечья.
Российская газета 08:44