Экономика

ПРАЙМПРАЙМЧистый убыток ОАК по МСФО в I полугодии вырос на 24%

Чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в первом полугодии 2019 по МСФО увеличился на 24,2% по сравнению с показателем прошлого года и составил 21,91 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Белебеевский завод «Автонормаль» сообщил об убытке за первое полугодие

Реальное время13:27

ВЭБ.РФ впервые за 5 лет получил чистую прибыль за первое полугодие

Rambler News Service13:46

Чистый убыток Sollers по МСФО в 1-м полугодии составил 136 млн руб., выручка выросла на 7%

Финмаркет12:05

«Уралкалий» получил за 1 полугодие прибыль в размере 54,4 млрд рублей

Finam.Ru10:21

Московский кондитерский концерн «Бабаевский» с начала года удвоил чистую прибыль

Агентство Бизнес Информации08:12

Чистый убыток ОАК по МСФО в I полугодии вырос на 24%

ПРАЙМ13:31

ППГХО в I полугодии снизило чистый убыток по МСФО в 5,4 раза на фоне роста выручки от продажи урана и угля

Интерфакс - Россия03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:59, Вашингтон
Гаджеты

Huawei снизила поставки смартфонов в Россию

Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ 07:47
Политика

В Австрии сняли обвинения с экс-вице-канцлера Штрахе в злоупотреблении властью

Генсекретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский в свою очередь назвал снятие обвинений с вице-канцлера ударом против людей, начавших в отношении Штрахе грязную политическую борьбу.
Life.ru 19:38
Происшествия

В Магаданской области водитель застрелил другого из-за ссоры на трассе

Сотрудники УМВД и СК выехали на трассу Палатка - Кулу - Нексикан на Колыме, где, по предварительной информации, один водитель застрелил другого во время ссоры, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов.
РИА Новости 04:36
Происшествия

В Италии ожидают второго извержения вулкана Стромболи

Итальянские сейсмологи предупреждают о возможности нового извержения вулкана на острове Стромболи.
Вести.Ru вчера в 23:42
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией

Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Экономика

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за I полугодие выросла на 14,9%

Чистая прибыль "Транснефти" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 14,9%, до 105,85 млрд руб.
ТАСС 08:23
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины

Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Здоровье

В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Повысить заработную плату федеральным чиновникам, работающим в регионах, предложил Владимир Путин 29 августа во время встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, сообщается в опубликованной стенограмме на сайте Кремля.
Красная весна 11:24
Футбол

«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Политика

Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Футбол

«Зенит» арендовал 18-летнего полузащитника «Ахмата»

"Зенит" арендовал полузащитника "Ахмата" Владимира Хубулова.
ProstoProSport 09:09
Здоровье

В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней

В Амурской области продолжают выявлять очаги африканской чумы свиней.
Российская газета 01:32
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине

Lenta.ru 14:03
Транспорт

Рекламу сотрут с общественного транспорта Петербурга в 2020 году

Размещение рекламы на бортах общественного транспорта в Петербурге намерены полностью запретить в 2020 году.
Мойка78 14:24
Политика

Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий

Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.
Pravda.Ru 07:11
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

Суть событий 08:13
Политика

Коломойский призвал снять с РФ часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рекомендовал Киеву снять половину санкций с России.
Комсомольская правда вчера в 08:52
Армия и оружие

На МАКС показали уникальный Су-47

На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика

Новый спикер Рады отключил микрофон депутату за выступление на русском

Новый спикер Парламента Украины Дмитрий Разумков отключил микрофон во время выступления депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Олега Волошина, так как тот начал говорить на русском языке.
Life.ru 11:38
Наука

Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе

Ugpressa.ru вчера в 14:51
Общество

Уровень воды в реке близ Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров

Уровень воды в Амуре к утру четверга достиг 642 см близ Хабаровска и 703 см — возле Комсомольска-на-Амуре, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Росбалт вчера в 22:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное