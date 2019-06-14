Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 разИнтерфакс 13:13
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка. При этом размер убытка не уточнялся. До этого ОАК в последний раз раскрывала консолидированную отчетность за I полугодие 2017 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
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Происшествия
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Наука
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Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
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