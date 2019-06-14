Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 разИнтерфакс 13:13

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Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка. При этом размер убытка не уточнялся. До этого ОАК в последний раз раскрывала консолидированную отчетность за I полугодие 2017 года.
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За год чистый убыток ОАК вырос в 7 раз

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Чистый убыток ОАК в 2018 году вырос в семь раз

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Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Интерфакс13:13

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 г увеличился в 7 раз

ПРАЙМ13:35
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