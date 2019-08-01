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Чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ в 1 полугодии увеличился в 2,5 разаFinam.Ru вчера в 10:15

Чистый убыток "КАМАЗа" по РСБУ в 1 полугодии 2019 года увеличился в 2,49 раза - до 2,002 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
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КАМАЗ в 1 полугодии получил 2 млрд чистого убытка по РСБУ

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Чистый убыток «КАМАЗа» за первое полугодие составил 2 млрд рублей

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Убыток ПАО «КАМАЗ» превысил ₽2 млрд в первом полугодии

TatCenterвчера в 10:50

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«Камаз» в I полугодии нарастил чистый убыток по РСБУ в 2,5 раза

ПРАЙМвчера в 10:18

Чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ в 1 полугодии увеличился в 2,5 раза

Finam.Ruвчера в 10:15
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
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«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве

Обновлено в 04:17
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«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию.
Обновлено вчера в 17:14
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Delivery Club обвинили в нарушении лицензионных прав

Согласно материалам суда, претензия истца заключается в том, что Delivery Club использует его изобретение без заключения лицензионного договора.
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МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
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Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин планируют ребенка

В угоду жене артист начал больше путешествовать, регулярно баловать ее дорогими украшениями, он даже похудел на 10 килограммов, чтобы порадовать молодую избранницу.У Александра Цекало уже есть трое детей от предыдущих браков: 19-летняя Ева от Лолиты Милявской, а также 10-летняя Александра и 7-летний Михаил от Виктории Галушки, но похоже, что шоумен не собирается останавливаться на достигнутом.
Обновлено в 02:24
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Intel начнет выпуск графических карт с модели стоимостью 200 долларов

Главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике Раджа Кодури (Raja Koduri) рассказал о планах Intel по выпуску дискретных графических решений.
Обновлено в 05:39
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Политика

ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.
Обновлено вчера в 16:10
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
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Культура

Итальянский магазин продавал вино и сувениры с изображением Гитлера

Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 05:28
Кино

Джаред Лето может сыграть серийного убийцу

Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Наука

На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами

Затонувший город Гераклион подарил археологам с аквалангами целые залежи сокровищ.
Обновлено 31 июля в 14:21
Общество

«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Экономика

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес

В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Технологии

В Госдуме оценили рекомендации по безопасному использованию гаджетов

Ранее в Роскачестве дали владельцам мобильных устройств и компьютеров рекомендации, как обезопасить электронику от хакеров.
Обновлено в 04:08
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
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В Бангкоке произошло семь взрывов

Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты

Квартальный отчёт WDC: хорошо продавались преимущественно жёсткие диски для серверов

Если быть точнее, в календаре WDC уже завершился 2019 фискальный год, поэтому и надежды на рост рынка памяти в компании связывают со следующим 12-месячным периодом, который завершится в середине 2020 календарного года.
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Гаджеты

Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть

Обновлено вчера в 06:46
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
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Трамп не обеспокоен новым запуском ракет КНДР

Обновлено вчера в 17:18
Политика

МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия

На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка

По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
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