Авто
Чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ в 1 полугодии увеличился в 2,5 разаFinam.Ru вчера в 10:15
Чистый убыток "КАМАЗа" по РСБУ в 1 полугодии 2019 года увеличился в 2,49 раза - до 2,002 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию.
Обновлено вчера в 17:14
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении лицензионных прав
Согласно материалам суда, претензия истца заключается в том, что Delivery Club использует его изобретение без заключения лицензионного договора.
Обновлено в 02:18
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин планируют ребенка
В угоду жене артист начал больше путешествовать, регулярно баловать ее дорогими украшениями, он даже похудел на 10 килограммов, чтобы порадовать молодую избранницу.У Александра Цекало уже есть трое детей от предыдущих браков: 19-летняя Ева от Лолиты Милявской, а также 10-летняя Александра и 7-летний Михаил от Виктории Галушки, но похоже, что шоумен не собирается останавливаться на достигнутом.
Обновлено в 02:24
Гаджеты
Intel начнет выпуск графических карт с модели стоимостью 200 долларов
Главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике Раджа Кодури (Raja Koduri) рассказал о планах Intel по выпуску дискретных графических решений.
Обновлено в 05:39
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Политика
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Культура
Итальянский магазин продавал вино и сувениры с изображением Гитлера
Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 05:28
Кино
Джаред Лето может сыграть серийного убийцу
Обновлено в 03:26
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Затонувший город Гераклион подарил археологам с аквалангами целые залежи сокровищ.
Обновлено 31 июля в 14:21
Общество
«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.
Обновлено вчера в 11:28
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Технологии
В Госдуме оценили рекомендации по безопасному использованию гаджетов
Ранее в Роскачестве дали владельцам мобильных устройств и компьютеров рекомендации, как обезопасить электронику от хакеров.
Обновлено в 04:08
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты
Квартальный отчёт WDC: хорошо продавались преимущественно жёсткие диски для серверов
Если быть точнее, в календаре WDC уже завершился 2019 фискальный год, поэтому и надежды на рост рынка памяти в компании связывают со следующим 12-месячным периодом, который завершится в середине 2020 календарного года.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Смартфон iPhone XR в России подешевел почти на треть
Обновлено вчера в 06:46
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Армия и оружие
Трамп не обеспокоен новым запуском ракет КНДР
Обновлено вчера в 17:18
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка
По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35