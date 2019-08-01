Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» за полугодие вырос почти вдвоеРБК вчера в 16:15
Отдельно во втором квартале этого года «Аэрофлот» получил чистую прибыль в размере 2,7 млрд руб. — это на 74,1% больше показателей 2018 года.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено в 10:11
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Общество
Семьи с ипотекой разводятся реже, показало исследование
Семьи, которые выплачивают ипотеку, разводятся реже.
Обновлено в 16:44
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva установил рекорд продаж
Компания General Motors и китайский автогигант SAIC начали продажи премиального аналога Chevrolet Captiva новой генерации 27 июня.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес
Роликом звезда поделилась в «сторис». На этих кадрах девушка встает на весы и крупным планом показывает цифры на них.
Обновлено в 13:52
Спорт
Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020
Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено в 19:26
Кино
Умер автор музыки «Инспектора Морса» Баррингтон Фелунг
Хотя Фелунг начал свою карьеру как академический композитор (сочинял музыку для балета), одна из его ранних работ привлекла внимание режиссера Энтони Мингеллы, который пригласил его писать партитуру для спектакля "Сделано в Бангкоке" в 1986 году.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
Обновлено в 07:44
Кино
Бен Аффлек сыграет в эротическом триллере «Глубокая вода»
Обновлено в 12:07
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто
В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Гаджеты
Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+
За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Космос
Конец света близко: Уфологи заявили о приближении планеты Нибиру
Конец света произойдет из-за таинственной планеты Х, или Нибиру, которая движется к Земле со стороны Венеры.
Обновлено в 02:25
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Москву в нежелании продолжать транзит газа
Коболев отметил, что очередной раунд трехстороннних (Еврокомиссия, Россия и Украина) переговоров по заключению нового контракта на транзит газа состоится 16 сентября в Брюсселе, однако Москва, по его словам, до сих пор не назвала своих представителей на встрече.
Обновлено в 06:20
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Религия
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено в 18:07
Общество
Гороскоп на 3 августа: День несет надежду и забирает печаль
Третий лунный день несет надежду, дарит вдохновение и забирает печаль.
Обновлено в 17:53
Наука
Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53