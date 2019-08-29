Экономика
Finam.RuЧистый убыток «Аэрофлота» за 1 полугодие вырос в 3 раза
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2019 года вырос в 3 раза - до 8,784 млрд рублей, сообщает компания. Выручка выросла на 17,2% - до 311,44 млрд рублей. EBITDA составила 68,296 млрд рублей (+15,7% г/г).
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Группа «Аэрофлот» увеличила выручку на 17,2% в I полугодии 2019 года
Rambler News Serviceвчера в 12:29
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Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
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Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
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Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Армия и оружие
На Украине прошли испытания системы залпового огня
В Одесской области прошли испытания украинской системы залпового огня с увеличенной дальностью поражения «Ольха—М», сообщили 30 августа в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
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Экономика
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Lenta.ru 05:23
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Работники Антипинского НПЗ получат зарплату к Дню нефтяника
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Чибис посетовал на плачевное качество жизни военных Северного флота в закрытых городах (ЗАТО) и добавил, что это "при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью".
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Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Происшествия
Жители РФ назвали виновников гибели заложников в Беслане
34% опрошенных винят в гибели заложников «и террористов, и спецслужбы». 8% заявили, что «действия спецслужб были ошибочными».
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