Экономика
Finam.RuЧистый убыток «Аэрофлота» за 1 полугодие вырос в 3 раза
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2019 года вырос в 3 раза - до 8,784 млрд рублей, сообщает компания. Выручка выросла на 17,2% - до 311,44 млрд рублей. EBITDA составила 68,296 млрд рублей (+15,7% г/г).
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Группа «Аэрофлот» увеличила выручку на 17,2% в I полугодии 2019 года
Rambler News Serviceвчера в 12:29
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Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
RT на русском 09:38
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Футбол
«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы
В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
Югополис 07:44
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия
На заводе в Саратове обрушилась крыша
Крыша цеха предприятия по производству подшипников обрушилась в пятницу в Заводском районе Саратова, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
РИА Новости 09:25
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости 08:29
Наука
Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Политика
США расширили санкционный список по КНДР
Соединённые Штаты расширили санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба Минфина США.
RT на русском 10:08
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Футбол
Сульшер рассказал о возможности возвращения Ибрагимовича в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал желание нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича вернуться в «МЮ».
Sport24.ru 05:21
Экономика
Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Интерфакс 09:13
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Гаджеты
Samsonite и Panasonic работают над IoT-чемоданом
В модель под названием EVOA Tech будет интегрирован трекер Panasonic Seekit Bluetooth – благодаря ему техно-чемодан сможет похвастаться 14 различными смарт-функциями на основе Bluetooth 5.0.
Радиочастотный спектр 09:58
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 09:10
Общество
Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих
В эфире «Говорит Москва» уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что владельцы организаций, понёсших убытки из-за митингов, отказываются писать письменные заявления о причинённом ущербе.
Говорит Москва 06:15
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Политика
Верховная Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, в соответствии с которыми парламентарии лишатся депутатской неприкосновенности.
Свободная Пресса 01:10
Политика
Россия заплатит почти 55 млн евро за возвращение в ПАСЕ
Ранее были перечислены 33 миллиона евро за текущий год.
SM News вчера в 09:11
Политика
Новак сообщил о подготовке переговоров по газу между РФ, ЕС и Украиной
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о планировании трехсторонней встречи представителей России, Евросоюза и Украины по вопросу транзита газа.
РЕН ТВ 27 августа в 11:59
Энергетика
Белоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти
Руководство Белоруссии периодически заявляет о необходимости диверсификации импорта нефти, в особенности на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.
Интерфакс 10:10
Гаджеты
Портативный аккумулятор Black Shark от Xiaomi испугал пользователей
Несмотря на уникальный дизайн и неплохие характеристики, Black Shark испугал многих пользователей.
VistaNews 10:33
Происшествия
СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06