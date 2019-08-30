Экономика
Finam.RuЧистый убыток «Аэрофлота» за 1 полугодие вырос в 3 раза
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2019 года вырос в 3 раза - до 8,784 млрд рублей, сообщает компания. Выручка выросла на 17,2% - до 311,44 млрд рублей. EBITDA составила 68,296 млрд рублей (+15,7% г/г).
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Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Происшествия
Пациентка умерла в Красноярске из-за отгула врачей
В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста.
Газета.Ru 03:13
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Экономика
Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,4%, сообщается в докладе Росстата.
ТАСС вчера в 12:23
Общество
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов открыли конгресс-холл в Екатеринбурге
Концерт оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в пятницу официально открыл конгресс-холл международного выставочного центра (МВЦ) "Екатеринбург-Экспо".
ТАСС вчера в 13:09
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Политика
Во Флориде введен режим ЧП из-за урагана «Дориан»
Глава американского штата Флорида Рон Де Сантис ввел режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося на регион урагана «Дориан».
Политическая Экспертиза 28 августа в 22:19
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов станцевал в одном полотенце
Поклонники оценили завидную физическую форму кумира и похвалили его супругу, предположив, что в том числе благодаря красавице-жене Газманов продолжает поддерживать молодость тела и духа.
Московский Комсомолец 04:18
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52
Наука
В Эфиопии найден череп австралопитека древнейшего вида
Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.
В городе R вчера в 11:00
Политика
Бортко подал в избирком заявление о снятии с выборов главы Петербурга
Кандидат от КПРФ Владимир Бортко подал в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.
РБК 04:18
Происшествия
Беременную россиянку задержали на Кипре по подозрению в убийстве
Гражданка России была задержана на Кипре по подозрению в непредумышленном убийстве.
Вечерняя Москва вчера в 18:37
Гаджеты
Появились первые живые фото флагмана Sony Xperia 2
В сеть Интернет утекли первые «живые» фотографии нового японского флагмана Sony Xperia 2. Официальная презентация устройства должна состояться в столице Германии на мероприятии IFA 2019.
Discover24 04:40
Общество
Санкт-Петербург занял 11 место в России по уровню зарплат учителей
По средним зарплатам учителей Москва заняла 7-ю строчку рейтинга (89,64 тыс. руб.) С рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте "Ъ" "Учителя не держат планку"
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:54
Армия и оружие
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru 29 августа в 16:46
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в Ярославской области
Ребенок 2018 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в частном доме в деревне Аринкино в Некоузском районе Ярославской области.
Известия 03:47