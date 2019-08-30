Экономика

Finam.RuFinam.RuЧистый убыток «Аэрофлота» за 1 полугодие вырос в 3 раза

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за 1 полугодие 2019 года вырос в 3 раза - до 8,784 млрд рублей, сообщает компания. Выручка выросла на 17,2% - до 311,44 млрд рублей. EBITDA составила 68,296 млрд рублей (+15,7% г/г).
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