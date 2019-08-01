Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвоеТАСС 12:32
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Антипинский НПЗ оказался должен трейдерам 13 млрд руб
Большинство контрактов, по которым завод не поставил нефтепродукты трейдерам, были заключены в 2019 году, уже после того, как прямое управление заводом получил Сбербанк (бизнесмен Дмитрий Мазуров с партнерами управлял заводом до 13 ноября 2018 года, владел — до мая 2019 года).
Обновлено в 11:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Украинские силовики применили ударные беспилотники против позиций ДНР
Обновлено в 12:00
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
ЕС предложил России и Украине заключить 10-летний контракт на транзит
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович предложил России и Украине 16 сентября провести трехсторонние переговоры по условиям транзита и поставок газа с 1 января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Обновлено в 12:51
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Футбол
Сане согласился перейти в «Баварию» за 100 млн евро
Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал с «Баварией» контракт на 5 лет.
Обновлено в 12:25
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика
После запрета на работу с Huawei прибыль Qualcomm уменьшилась на $500 млн
Чистая прибыль производителя чипов и микросхем Qualcomm в прошедшем квартале 2019 года упала на 34%, следует из опубликованного финансового отчета.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
Обновлено в 11:51
Политика
Американский самолет нарушил воздушное пространство Венесуэлы
Самолет США снова нарушил воздушное пространство, подконтрольное Венесуэле, сообщил в Twitter командующий комплексной аэрокосмической обороной ВС Венесуэлы Хуан Тейсейра Диас.
Обновлено в 11:29
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Политика
Кличко допросили по делу о земельных махинациях
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о махинациях с землей в украинской столице, сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:13
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Финансы
После решения ФРС США снизить ставку поднялся курс рубля
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2 - 2,25% годовых.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
Обновлено в 09:37
Транспорт
ГИБДД раскрыла расположение камер на дорогах
Госавтоинспекция России разместила в публичном доступе информацию об установленных на дорогах России камерах фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09