Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвоеТАСС 12:32

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Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.
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