Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвоеТАСС вчера в 12:32
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
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Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
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Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
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Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна на Юпитере
Межпланетная станция Juno передала на Землю свежие фотографии Большого красного пятна на Юпитере, полученные с нового ракурса.
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Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, как смогла спастись от рака благодаря своевременному медицинскому обследованию.
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NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
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Происшествия
Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье
В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%
Чистая прибыль «Ростелекома» по втором квартале 2019 года выросла на 40%, достигнув 4,3 млрд рублей, по сравнению с 3,09 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчётности компании по МСФО.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В столице Таиланда прогремели пять взрывов
Обновлено в 02:12
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42
Футбол
Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 05:24
Интернет
Хакер оценил совет Роскачества по заклеиванию камеры на ноутбуке
Хакер Александр Варской прокомментировал инициативу Роскачества по заклеиванию на ноутбуке камеры и микрофона в целях безопасности.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Экономика
Крупнейшие агрегаторы такси в России отчитались об убытках за 2018 год
Выручка ООО «Сити-Мобил» (бренд «Ситимобил») выросла в 3,4 раза, до 1,068 млрд руб.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
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Обновлено в 02:18
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49