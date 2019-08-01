Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвоеТАСС вчера в 12:32

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.
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