Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвоеТАСС вчера в 12:32
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к Promsvyaz Capital B.V
В Москве арбитражный суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к компании Алексея и Дмитрия Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. Через нее бизнесмены контролировали банк до начала санации, пишет RNS.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи
Несовершеннолетняя девочка получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:49
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав
Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.
Обновлено в 03:55
Политика
Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление о своем уходе с поста.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД
Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
Обновлено в 08:55
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:21
Общество
Союз директоров музеев Москвы осудил несанкционированные митинги
Руководители московских музеев призвали горожан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированной акции 3 августа.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае
Добавим, что всего в авиационную группировку Минобороны РФ, которая создана для тушения лесных пожаров в Красноярском крае, сходит десять самолётов Ил-76 и столько же вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 04:39
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Музыка
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» обсуждали трансфер Манджукича
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование плана интеграции с Россией
"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой
Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Общество
Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:30
Космос
Путеводитель в мир космоса. 2 августа увлекательный парк открывает свои двери в Магнитогорске
Магнитогорцев ждет увлекательное путешествие в уникальном парке приключений «Космодрайв».
Обновлено в 03:45
Авто
Volkswagen обновил кемпер-вэн VW California 6.1
После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45