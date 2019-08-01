Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвоеТАСС вчера в 12:32

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей. Это следует из отчетности компании.
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Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

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Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос почти вдвое и превысил 14 миллиарда рублей

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Чистый убыток авиакомпании «Аэрофлот» увеличился почти в два раза

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Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в 1 полугодии вырос на 96,6%

Finam.Ruвчера в 11:57
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Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
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Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав

Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.
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Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке

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После продолжительной болезни Армен Джигарханян вернулся в театр

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МИД России назвал серьёзнейшей ошибкой выход США из ДРСМД

Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны.
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ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро

Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
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«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
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Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
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Союз директоров музеев Москвы осудил несанкционированные митинги

Руководители московских музеев призвали горожан не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированной акции 3 августа.
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Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
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Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
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"Александр Лукашенко более подробно проинформировал членов правительства о состоявшихся недавно в Санкт-Петербурге переговорах с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение ускорить работу над согласованием положений обновленной программы действий", — цитирует Румаса Sputnik Беларусь.
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Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
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Volkswagen обновил кемпер-вэн VW California 6.1

После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
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