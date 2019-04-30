Экономика
Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвоеРБК 09:01
«Аэрофлот» отметил, что наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на топливо (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 10,4% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года.
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Политика
Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России
Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 09:27
Авто
На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Tele2 ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Оператор Tele2 приостановил выдачу виртуальных сим-карт eSim из-за «ажиотажного спроса» на них.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:40
Хоккей
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая
«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве
«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Кино
Фигуристка Трусова готовит программу в образе героини «Игры престолов»
Трусова ведет подготовку к сезону в образе героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Тарграирен.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 05:20
Политика
ЛДПР внесла законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Экономика
Чистая прибыль General Motors в I квартале выросла вдвое
Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2019 года увеличилась в 2,1 раза в годовом выражении и составила 2,157 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Обновлено в 09:17
Авто
Появились первые изображения новой LADA Granta Sport
Напомним, дорестайлинговая LADA Granta Sport, выпускавшаяся «АвтоВАЗом» с 2013 по середину 2018 года, продавалась в России с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 и 114 л.с. Цены начинались от 534 900 рублей.
Обновлено в 09:01
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Мистический С-500 прошел финальные испытания
Российские военные завершили финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей".
Обновлено в 06:07
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Дмитрий Хрусталев известен как шоумен и юморист, участник шоу Comedy Club и Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".
Обновлено в 09:54
Теннис
Гаспарян проиграла Цян на старте турнира в Праге
Обновлено в 08:15
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Армия и оружие
Первый замминистра обороны пообещал землю району на Кунашире
Во время короткой встречи мэр заручился поддержкой заместителя министра обороны Руслана Цаликова в том, что земли, ранее принадлежавшие их ведомству на Шикотане в Крабозаводском, будут переданы в распоряжение администрации района.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В городе Новошахтинск (Ростовская область) открылся первый центр по выдаче российских паспортов жителями Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии
Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы.
Обновлено в 05:46
Энергетика
«Газпром» допустил задержку в строительстве «Северного потока-2»
Заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности российского "Газпрома" Дмитрий Хандога заявил, что трубопровод "Северный поток – 2" может быть построен позже намеченного срока.
Обновлено в 04:57
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Обновлено в 02:43