Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в 1 квартале вырос в два разаFinam.Ru 08:06
Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в 1 квартале 2019 года вырос в два раза - до 16,85 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
Обновлено в 00:55
Политика
СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича
Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Авто
Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus
В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Здоровье
Молочные смеси вместо грудного молока грозят ожирением
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева
Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Экономика
Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в I квартале снизилась на 17,8%
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,58 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленского официально объявили избранным президентом Украины
Обновлено в 08:42
Политика
Бутина призналась, что ее допрашивали люди спецпрокурора США Мюллера
Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам тюрьмы, рассказала о допросах со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
Кампания по сбору средств на смартфон Energizer провалилась
Компания Avenir Telecom, объявившая о сборе средств на Energizer Power Max P18K через площадку для краудфандинга Indiegogo, получила всего 1% необходимой суммы.
Обновлено в 10:45
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
Обновлено в 09:13
Экономика
Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей
Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика
В Венесуэле против оппозиции применили слезоточивый газ
В Венесуэле неподалеку от авиабазы Карлота против оппозиционеров во главе с лидером Хуан Гуаидо был применён слезоточивый газ.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Участник банды Басаева получил 13 лет
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Раньше считалось, что поверхность Титана почти полностью покрыта органическими осадками, возникающими из-за распада молекул метана под воздействием солнечного света.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Экономика
«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
Обновлено в 09:25
Хоккей
«Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам
Казанский «Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам, информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина.
Обновлено в 10:53
Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено в 08:55
Хоккей
Стало известно, когда Овечкин и Кузнецов прибудут в сборную России
Стало известно, когда нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов присоединяться в сборной России для выступления на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Обновлено 27 апреля в 13:31
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19