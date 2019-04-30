Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в 1 квартале вырос в два разаFinam.Ru 08:06

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в 1 квартале 2019 года вырос в два раза - до 16,85 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Аэрофлот» опубликовал отчёт за первый квартал 2019 года – пассажиры готовятся голодать

VistaNews09:54

«Аэрофлот» в 1-м квартале увеличил убыток по РСБУ почти в раза

Финмаркет08:35

Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое

РБК09:01

Расходы «Аэрофлота» на топливо выросли почти на 25%

Ведомости08:46

ГК ФСК за I квартал 2019 года заработала 23,4 млрд рублей

REGNUM09:31

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале вырос в 1,9 раза

ПРАЙМ08:11

Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в 1 квартале вырос в два раза

Finam.Ru08:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Политика

СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Здоровье

Молочные смеси вместо грудного молока грозят ожирением

Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза скоро выходит замуж за Антона Батырева

Поклонники убеждены, что 34-летняя Евгения Лоза с 37-летним Антоном Батыревым скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 02:56
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 10:17
Экономика

Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в I квартале снизилась на 17,8%

Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,58 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 06:16
Политика

Зеленского официально объявили избранным президентом Украины

Обновлено в 08:42
Политика

Бутина призналась, что ее допрашивали люди спецпрокурора США Мюллера

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам тюрьмы, рассказала о допросах со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 11:03
Гаджеты

Кампания по сбору средств на смартфон Energizer провалилась

Компания Avenir Telecom, объявившая о сборе средств на Energizer Power Max P18K через площадку для краудфандинга Indiegogo, получила всего 1% необходимой суммы.
Обновлено в 10:45
Общество

Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

Обновлено в 09:13
Экономика

Директор СВР в 2018 году увеличил свой доход на 500 тыс. рублей

Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Административное здание загорелось в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Политика

В Венесуэле против оппозиции применили слезоточивый газ

В Венесуэле неподалеку от авиабазы Карлота против оппозиционеров во главе с лидером Хуан Гуаидо был применён слезоточивый газ.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Участник банды Басаева получил 13 лет

13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Раньше считалось, что поверхность Титана почти полностью покрыта органическими осадками, возникающими из-за распада молекул метана под воздействием солнечного света.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни

Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Экономика

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

Обновлено в 09:25
Хоккей

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам

Казанский «Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам, информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина.
Обновлено в 10:53
Общество

Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
Обновлено в 08:55
Хоккей

Стало известно, когда Овечкин и Кузнецов прибудут в сборную России

Стало известно, когда нападающие "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов присоединяться в сборной России для выступления на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Обновлено 27 апреля в 13:31
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное