Финансы
Чистый отток капитала из России за год вырос более чем в 3 раза
Чистый отток капитала из России за год вырос более чем в 3 разаRambler News Service08:19
За 11 месяцев прошлого года показатель составил $17,7 млрд. Таким образом, за год отток вырос в 3,3 раза.
Rambler News Service08:19
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Финансы
Страны ЕАЭС могут ввести единую электронную валюту
Единую валюту для трансграничных расчетов могут внедрить страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 17:57
Финансы
BofA в 2019 году ожидает баланса на рынке нефти при цене $70 за Brent
Bank of America Merrill Lynch прогнозирует сбалансированность рынка нефти в 2019 г. при среднегодовой цене около $70 за баррель сорта Brent, рассказал в ходе брифинга управляющий директор, начальник отдела исследований Карен Костанян.
Обновлено в 13:10
Финансы
Минфин займет в надежде на рост инфляции
Минфин начал размещать инфляционные ОФЗ в 2015 г. и зарегистрировал два выпуска по 150 млрд руб. с погашением в 2023 и 2028 гг. Пятилетний выпуск уже размещен полностью, а вот из 10-летних бумаг в обращении пока находятся ОФЗ на 76,9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Финансы
Сбербанк подключил в системе переводов другие банки
Сбербанк подключил к своей системе денежных переводов между физическими лицами Тинькофф Банк и Совкомбанк, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 15:38
Финансы
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ
Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 280 рублей с 1 января 2019 года позволит поднять зарплаты низкооплачиваемым категориям работников, к которым, в частности, относятся и люди, работающие в бюджетных структурах.
Обновлено в 18:15
Финансы
Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей
«Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.
Обновлено в 10:22
Финансы
ЦБ теперь может «убрать» с улиц рекламу пунктов обмена валюты
СФ одобрил закон, согласно которому Банк России теперь может "убрать" с улиц рекламу пунктов обмена валюты.
Обновлено в 04:38
Финансы
Экономисты определили сроки затяжного падения доллара
Причины лежат на поверхности - неконтролируемый рост доллара против мировых валют, делающий американскую продукцию неконкурентоспособной в разрезе международной торговли, а также, собственно, сами торговые войны.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы
Рубль чувствует себя уверенно, пока в Европе кипят страсти
На открытии рубль незначительно укрепился на фоне восстановления цен на нефть после падения перед закрытием в пятницу.
Обновлено в 01:16
Финансы
Рубль пытается отыграть вчерашние потери
Трейдеры отыгрывали технические факторы и загнали биржевые индексы США в район годовых минимумов.
Обновлено в 05:49
Финансы
В губернии зафиксированы максимальные объемы выдачи ипотеки
Всего за 10 месяцев 2018 года объем выдачи ипотеки в регионе достиг 46,4 млрд рублей, это рекордный показатель за последние 10 лет.
Обновлено в 16:26
Финансы
Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов
Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.
Обновлено в 02:32
Финансы
Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился на 11,7%
Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 9,47 млрд руб.
Обновлено в 09:27
Финансы
Названа дата начала падения курса доллара
Переход к падению курса доллара "произойдет раньше, чем мы думали", - приводит слова аналитика банка Bloomberg.
Обновлено в 06:56
Финансы
Соловьев: ВТБ Капитал вновь вышел в лидеры на рынках долгового капитала
ВТБ Капитал по итогам 2018 года вновь стал лидером на локальном и международном рынке долгового капитала благодаря успешным новым размещениям и управлению обязательствами на международных рынках, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) Андрей Соловьев.
Обновлено в 12:46