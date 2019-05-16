Финансы

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрдТАСС 09:25

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле составил $34,7 млрд -- оценка ЦБР

Financial One09:21

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Интерфакс09:18

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос в 1,9 раза

ПРАЙМ09:13

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

ТАСС09:25
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Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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Меркель решила навсегда уйти из политики

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Общество

Националистка поперхнулась кофе из-за песни «Катюша» на Украине

В садике дети учили песни ко Дню Победы и тем самым вызвали гнев координатора патриотического центра "Побратим" Светланы Алексеевой, от негодования подавившейся кофе.
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Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов

Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
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Политика

Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации

Американский лидер Дональд Трамп завизировал указ, согласно которому в США на неопределенное время устанавливается режим чрезвычайной ситуации в телекоммуникационной сфере.
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YouTube отказался выдать «золотую кнопку» RT на русском

Стоит отметить, что в 2014 году YouTube-канал «RT на русском» набрал 100 тыс. подписчиков, и тогда видеохостинг отправил редакции «серебряную кнопку».
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Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
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Политика

Ответственная за обмен пленными Геращенко ушла с поста

На хрупких плечах представителя Незалежной в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе лежала ответственность за обмен пленными.
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Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
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Технологии

«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
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Лазарев вступает в борьбу на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение».
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«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Музыка

Мадридский суд признал Шакиру невиновной по делу о плагиате

С обвинениями в адрес певицы выступал кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, утверждавший, что в одном из своих треков она воспроизвела часть написанной им песни Суд в Мадриде признал колумбийскую певицу Шакиру невиновной в плагиате, в котором ее обвинял кубинец Ливан Кастельяно Вальдес, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.
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Армия и оружие

Армия США заказала разработку 100-киловаттного боевого лазера

Консорциум американских компаний Dynetics и Lockheed Martin выиграл тендер Армии США на разработку и сборку первого прототипа боевого тактического лазера мощностью 100 киловатт.
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Авто

Lexus отзывает более 400 автомобилей в России

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Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»

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Обновлено в 01:36
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В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление

Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
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Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем

Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
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Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
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Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Политика

Германия отказалась быть колонией США

Заявления американского посла в Германии по вопросу строительства газопровода неприемлемы и создают впечатление, что ФРГ — колония США.
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Футбол

Назван самый дорогой футбольный бренд в мире

Мадридский "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance.
Обновлено в 08:25
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
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Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

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