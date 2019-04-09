Экономика
Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ вчера в 13:50
Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
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Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд
Rambler News Serviceвчера в 09:17
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Политика
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В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину
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Обновлено вчера в 08:53
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
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Обновлено вчера в 09:26
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Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
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Обновлено вчера в 19:55
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Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Авто
Hyundai рассекретил облик нового бюджетного кроссовера Hyundai Venue
Южнокорейское автомобильное предприятие Hyundai показала впервые тизеры своего нового бюджетного кроссовера Venue, официальный показ состояться уже через несколько дней.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Путин ответил строчкой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Президент Боливии рассказал о скором назначении посла в Турции
В ходе переговоров стороны обсудили различные аспекты отношений между Турцией и Боливией, а также региональную и международную повестку дня.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было
Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
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Обновлено вчера в 03:14
Политика
«Роскосмос» ответил на заявление главы NASA о лидере в освоении Луны
«Есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну, — это США», — утверждал он, отмечая, что именно в этом, по его мнению, заключается роль Соединенных Штатов «как лидера и как великой страны».
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Захарова высказалась о билбордах Порошенко с Путиным
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вспомнила британского специалиста по PR Сэма Блэка, комментируя агитационные билборды президента Украины Петра Порошенко, на которых он изображен вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:29
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Boeing не продала в марте ни одного самолета типа 737, пишут СМИ
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено вчера в 02:32
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Rocket Lab займется производством спутников
Rocket Lab не планирует разворачивать полноценное конструирование и производство спутников, разработанных для конкретных заказчиков.
Обновлено вчера в 03:50
Здоровье
Девушка отказалась от поступления в университет ради спасения брата
Девушка из китайского города Ляньюньган, провинция Цзянсу, пожертвовала поступлением в университет, чтобы помочь младшему брату, страдающему от апластической анемии.
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Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
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Путешествия
Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
Самым бюджетным оказалась поездка в Крым. Как информирует РИА Новости, 26 тысяч рублей на двоих придется заплатить на десятидневный тур.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
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Пенсии ветеранам хотят повысить на 9,5 тысяч рублей
По словам заместителя министра обороны России Татьяны Шевцовой, выплаты увеличатся на 9,5 тысячи рублей в месяц.
Обновлено вчера в 08:33