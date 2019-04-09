Экономика

Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ вчера в 13:50

Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
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Иногда инвесторы возвращаются

Коммерсантъвчера в 19:39

Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд

РБКвчера в 13:11

Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:17

Чистый отток капитала из РФ в 1-м квартале вырос в 1,6 раза - ЦБ

Финмаркетвчера в 09:36

Чистый отток капитала из России в I квартале вырос почти в 1,6 раза

ТАССвчера в 09:23

Отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

Интерфаксвчера в 09:20

В ЦБ заявили о росте оттока капитала из России

RT на русскомвчера в 09:43
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика

Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров по Донбассу

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном исключении из переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Политика

В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Став отцом в США, программист Валерий Спиридонов решил не рисковать головой

Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой

СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Происшествия

Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов

Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Футбол

Кокорин прокомментировал реакцию жены на показания его подруги

Обновлено в 06:17
Общество

Творческие пространства в Москве получат статус креативных технопарков

Власти Москвы проработают возможность предоставления льгот и преференций пространствам креативной индустрии, чтобы поддержать их дальнейший рост и развитие, для этого пространства планируется наделить статусом креативных технопарков, заявил мэр Сергей Собянин.
Обновлено в 08:42
Общество

Совет Федерации одобрил закон о запрете хостелов в жилых домах

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в жилых домах в новой редакции, сообщается на сайте верхней палата парламента.
Обновлено в 08:07
Общество

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Финансы

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля

В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено вчера в 11:58
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Футбол

Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок»

Руководство футбольного клуба "Химки" назначило на пост главного тренера команды Андрея Талалева.
Обновлено в 07:42
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Общество

Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче

Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Контрактникам ФСБ запретят покидать РФ без разрешения

Служащие в структурах ФСБ по контракту не смогут выезжать за пределы России без разрешения руководства.
Обновлено в 04:46
Наука

Смертельно опасный грибок атаковал больницы по всему миру

Смертельно опасный грибок Candida auris атаковал десятки больниц по всему миру - за последние пять лет его обнаружили в медучреждениях Аргентины, Испании, Индии, Великобритании, Пакистана и Южной Африки.А недавно этот грибок нашли в США - он объявился в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Иллинойсе, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено 08 апреля в 05:40
Происшествия

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Авто

Компания Ford передаст бизнес в Индии фирме Mahindra

Совсем скоро Ford и Mahindra подпишут соглашение о создании в Индии нового совместного предприятия.
Обновлено в 09:03
Происшествия

На оранжевой ветке московского метро произошло задымление

По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Транспорт

Ограничения движения на юго-востоке Москвы уже сняты

Утром 10 апреля исчезли все ограничения движения на юго-востоке столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Из самарской военной части украли пайков на 7 миллионов рублей

Военная прокуратура Самарского гарнизона обнаружила в одной из воинских частей недостачу более 11 000 комплектов индивидуальных пайков.
Обновлено в 07:45
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Блогер Илья Варламов написал на своей странице в «Живом Журнале», что руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Коноплев прокомментировал его репортаж про мусор в этом районе.
Обновлено в 05:18
Спорт

Загитовой посоветовали уйти из спорта

Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Авто

Renault готовится представить в Китае бюджетный электрокар City K-ZE

Французский автопроизводитель Renault в ближайшее время официально представит городской кроссовер с нулевым выбросом City K-ZE.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2019 и 2020 годы

Минэнерго США вернуло оценку добычи нефти в стране в 2019 году на уровень в 12,4 млн б / с, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) США.
Обновлено в 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
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