Экономика
Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ 13:50
Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
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Известный американский астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший в 1969 году на поверхность Луны, отреагировал на необычный призыв - вернуть с поверхности спутника фекалии, оставленные там участниками американских экспедиций.
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Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта
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В Москве умерла невестка Сергея Есенина
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Умер философ и культуролог Вадим Межуев
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Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
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Экономика
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