Экономика
Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ вчера в 13:50
Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
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Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд
Rambler News Serviceвчера в 09:17
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
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Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
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Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили возле входа в резиденцию Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено вчера в 12:49
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YouTube запускает интерактивные шоу
В пресс-службе YouTube рассказали, что видеохостинг запланировал новую серию интерактивных шоу, что дает возможность зрителю участвовать в определенных моментах, которые будут направлять сюжет.
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Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено 08 апреля в 06:22
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В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.
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НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
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В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
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Новицки объявил о завершении карьеры в НБА
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В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
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Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
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Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
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Психологи обнаружили связь между чертами личности и результатами жизни
По словам психолога Кристофера Джея Сото, благодаря проекту LOOPR, появилась возможность для изучения связи между чертами личности и возможностями людей.
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Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
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Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
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В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми
Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
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