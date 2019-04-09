Экономика

Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ вчера в 13:50

Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
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Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд

РБКвчера в 13:11

Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:17

В ЦБ заявили о росте оттока капитала из России

RT на русскомвчера в 09:43

Чистый отток капитала из РФ в 1-м квартале вырос в 1,6 раза - ЦБ

Финмаркетвчера в 09:36

Чистый отток капитала из России в I квартале вырос почти в 1,6 раза

ТАССвчера в 09:23

Отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

Интерфаксвчера в 09:20

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Ведомостивчера в 09:51
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Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
Кино

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино

Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Личный секретарь Далай-ламы Тензин Талха сообщил, что состояние духовного лидера "стабильно", он проведет в больнице "два-три дня".
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия

Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть

Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Британский супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных утят

В Великобритании выпущенный к Пасхе набор шоколадных уточек вызвал дискуссию в социальных сетях.
Обновлено в 00:03
Футбол

Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика

Меркель забыла встретить Мэй в Берлине

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили возле входа в резиденцию Ангелы Меркель. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено вчера в 12:49
Технологии

YouTube запускает интерактивные шоу

В пресс-службе YouTube рассказали, что видеохостинг запланировал новую серию интерактивных шоу, что дает возможность зрителю участвовать в определенных моментах, которые будут направлять сюжет.
Обновлено в 01:03
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Самый авторитетный вор в законе освобожден из колонии

Обновлено вчера в 05:56
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено 08 апреля в 06:22
Транспорт

Запуск трассы Москва—Петербург может состояться до 29 сентября

В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.
Обновлено вчера в 21:45
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Баскетбол

Новицки объявил о завершении карьеры в НБА

Обновлено в 01:43
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

Обновлено в 01:05
Политика

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Наука

Психологи обнаружили связь между чертами личности и результатами жизни

По словам психолога Кристофера Джея Сото, благодаря проекту LOOPR, появилась возможность для изучения связи между чертами личности и возможностями людей.
Обновлено в 00:08
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Авто

Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Независимые дизайнеры портала «Колеса.ру» решили показать, как могла бы выглядеть доработанная версия заводской модели.
Обновлено вчера в 08:17
Здоровье

В Британии в клинике по смене пола ставили опыты над детьми

Один из врачей заявил, что испытывал опасения относительно случайно поставленных диагнозов детской половой дисфории и опытов, которые ставят над маленькими пациентами.
Обновлено вчера в 23:29
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