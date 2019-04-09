Экономика
Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ вчера в 13:50
Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
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Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд
Rambler News Serviceвчера в 09:17
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