Экономика

Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ вчера в 13:50

Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
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Чистый отток капитала из РФ в 1-м квартале вырос в 1,6 раза - ЦБ

Финмаркетвчера в 09:36

Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд

РБКвчера в 13:11

В ЦБ заявили о росте оттока капитала из России

RT на русскомвчера в 09:43

Иногда инвесторы возвращаются

Коммерсантъвчера в 19:39

Чистый отток капитала из России в I квартале вырос почти в 1,6 раза

ТАССвчера в 09:23

Отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

Интерфаксвчера в 09:20

Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:17
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Россиянин отказался доносить и попал под суд

32-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).
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На Аляске впервые пройдет «Бессмертный полк»

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Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

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Политика

Порошенко рассчитывает победить Зеленского «нокаутом» — СМИ

В СМИ, подконтрольных Порошенко, активно муссируется тема о наркозависимости Зеленского, хотя анализ на наркотики этого не подтвердил.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

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Политика

Глава «Вертолетов России» не исключил использование турецких деталей

"Вертолеты России" готовы использовать турецкие комплектующие для вертолетов российского производства, заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
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Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Экономика

Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ

Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Политика

Украина расширила санкции против России

Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Происшествия

На оранжевой ветке московского метро произошло задымление

На Калужско-Рижской линии московского метро произошло задымление, повлекшее за собой сбой в движении поездов, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:40
Политика

Российские наблюдатели не поедут на второй тур выборов на Украине

Сайт kp.ru писал о том, что 31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов, а вскоре стало известно и о проведении второго "раунда".
Обновлено в 04:29
Политика

Шойгу распорядился отправлять сотрудников в горячие точки за бездушие

Министр распорядился отправлять проявивших бездушие должностных лиц, которые сидят в «тылу», в «более горячие точки», где свой профессионализм нужно ежедневно подтверждать на полигонах.
Обновлено в 04:32
Политика

Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе

Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Театры

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

Российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников впервые за два года вместе в актерами вышел к зрителям на поклон после показа своего спектакля "Мертвые души".
Обновлено в 05:13
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Гаджеты

LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем

В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
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Следствие попросит перевести Майкла Калви под домашний арест

Следствие попросит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, содержащегося в СИЗО.
Обновлено в 06:19
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Политика

Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС).
Обновлено в 05:53
Общество

Переодевание северного оленя в вахтовика попало на видео

Российские вахтовики поймали северного оленя, надели на него каску и оранжевый сигнальный жилет, отпустили его в тундру и сняли все это на видео.
Обновлено в 03:54
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
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Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка

Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине

Полиция и прокуратура проводят проверку по материалам СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
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Собянин объявил благоустройство Капотни крупнейшим проектом 2019 года

«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.
Обновлено в 05:21
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
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