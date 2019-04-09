Экономика

Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ 13:50

Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
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Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд

РБК13:11

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Ведомости09:51

Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд

Rambler News Service09:17

Чистый отток капитала из РФ в 1-м квартале вырос в 1,6 раза - ЦБ

Финмаркет09:36

Чистый отток капитала из России в I квартале вырос почти в 1,6 раза

ТАСС09:23

Отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

Интерфакс09:20

В ЦБ заявили о росте оттока капитала из России

RT на русском09:43
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Армия и оружие

В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А

Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес

Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Гаджеты

Samsung закрыла линейку своих смартфонов Galaxy J

Samsung на своем YouTube-канале показала новый рекламный ролик, в котором попрощались с Galaxy J и поприветствовали Galaxy A. В целом реклама посвящена моделям Galaxy A30 и Galaxy A50 и в ней показали все основные преимущества смартфонов.
Обновлено в 03:30
Футбол

Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
Обновлено в 19:30
Политика

В России появятся генетические паспорта

У россиян могут появиться генетические паспорта уже к 2025 году.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева

Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:48
Космос

Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне

Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 19:08
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле

Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие

Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд

Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Политика

Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32
Экономика

Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота

Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено в 16:23
Авто

В России начали выдавать автомобильные номера нового образца

Обновлено в 15:25
Экономика

Мигрантов в России стало меньше

Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
Обновлено в 07:13
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Политика

Немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию после вопроса о России

Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник ответил ненормативной руганью украинским депутатам на заданный ими вопрос про Россию.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Boeing не продала в марте ни одного самолета типа 737, пишут СМИ

Обновлено в 18:37
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву

США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Здоровье

Косметологи рассказали о влиянии рациона питания на состояние кожи

Обновлено в 20:44
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Политика

Трамп обсудил с саудовским принцем ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Обновлено в 19:58
Общество

Главная покупка в жизни человека: какая квартира нужна именно вам?

Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос о покупке новой квартиры.
Обновлено в 19:15
Авто

Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE

Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено в 10:40
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ

Обновлено в 06:01
Экономика

Нигерийский миллиардер необычным способом доказал себе, что богат

Обновлено в 10:42
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