Экономика
Чистый отток капитала из России вырос на 1,6%Коммерсантъ 13:50
Чистый отток платежного баланса России в январе—марте 2019 года увеличился до $25,2 млрд, на 1,6%, сообщил ЦБ. В первом квартале 2018 года отток составил $16,1 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи
Недавно 35-летняя мать троих детей узнала, что ее жених Иван Смирнов уже не первый год живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Samsung закрыла линейку своих смартфонов Galaxy J
Samsung на своем YouTube-канале показала новый рекламный ролик, в котором попрощались с Galaxy J и поприветствовали Galaxy A. В целом реклама посвящена моделям Galaxy A30 и Galaxy A50 и в ней показали все основные преимущества смартфонов.
Обновлено в 03:30
Футбол
Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой
Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
Обновлено в 19:30
Политика
В России появятся генетические паспорта
У россиян могут появиться генетические паспорта уже к 2025 году.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева
Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 15:48
Космос
Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 19:08
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Кремле
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Политика
Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено в 16:23
Авто
В России начали выдавать автомобильные номера нового образца
Обновлено в 15:25
Экономика
Мигрантов в России стало меньше
Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
Обновлено в 07:13
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Политика
Немцы в ПАСЕ обматерили украинскую делегацию после вопроса о России
Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник ответил ненормативной руганью украинским депутатам на заданный ими вопрос про Россию.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву
США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Политика
Трамп обсудил с саудовским принцем ситуацию на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Обновлено в 19:58
Общество
Главная покупка в жизни человека: какая квартира нужна именно вам?
Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос о покупке новой квартиры.
Обновлено в 19:15
Авто
Renault готовится представить дешевый электрокар City K-ZE
Еще в 2018 году Renault представил свой концепт дешевого электрокара в рамках Парижского автосалона.
Обновлено в 10:40
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ
Обновлено в 06:01