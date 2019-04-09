Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора разаВедомости 09:51
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ. В I квартале 2018 г. этот показатель достиг $16,1 млрд.
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Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
В Лиге чемпионов стартует раунд четвертьфиналов
Завтра, 10 апреля, первые четвертьфинальные матчи сыграют амстердамский «Аякс» и туринский «Ювентус», а также «Манчестер Юнайтед», на кураже обыгравший «ПСЖ», примет на «Олд Траффорде» испанскую «Барселону».
Обновлено в 09:31
Происшествия
Адвокат Кокорина назвал рефлекторным удар чиновника стулом
Ромашов рассказал, что Кокорин взял стул, чтобы подсесть к столу Пака.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
В Японии пропал с радаров истребитель F-35
Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию
В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию.
Обновлено в 07:34
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Энергетика
Путин: Россия не хочет неконтролируемого роста цен на нефть
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Абызова перевели из карантина в обычную камеру
Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, заключенный под стражу в московском СИЗО "Лефортово", переведен из карантинной камеры в обычную, в камере есть телевизор и холодильник, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 10:25
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА решающий матч за выход в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 23:02
Путешествия
На 74% вырос за зиму российский турпоток в Анталью
Обновлено в 06:00
Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Футбол
Голкипер «Спартака» Селихов перенес операцию и пропустит четыре недели
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов во вторник перенес операцию и вернется к тренировкам без ограничений через четыре недели, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 10:14
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Политика
На Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
На Украине перед вторым туром выборов президента страны появились билборды, на которых рядом с профилем действующего главы государства Петра Порошенко изображен профиль президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:18
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара
Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
Обновлено в 09:05
Футбол
Бонуччи может перейти в «Реал» из-за расистского скандала
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 09:59
Политика
В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете
Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
Обновлено в 10:23
Политика
Вашингтон предостерег Египет от покупки российских Су-35
В прошлом месяце стало известно, что Египет и Россия подписали контракт на поставку российских истребителей Су-35.
Обновлено в 01:25
Авто
Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России
Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Политика
Премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией
Премьер-министр Швеции Стефан Левен шутливо высказался об истории отношений с РФ, вспомнив строки из "Медного всадника" Александра Пушкина.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга
Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34