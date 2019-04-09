Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора разаВедомости 09:51
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ. В I квартале 2018 г. этот показатель достиг $16,1 млрд.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Обновлено в 05:28
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Политика
Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике
Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Политика
Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина
Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Политика
Путин прокомментировал решение Трампа по Голанским высотам
Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции совместно с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом дал свои первые комментарии относительно признания США Сирийских Голанских высот территориями Израиля.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин отметил развитие отношений с Норвегией
Путин напомнил, что в 2020 году исполняется 115 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Норвегией.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика
«Правый сектор» рассказал об изгнании задержанного в России Пирожка
Экстремистская организация «Правый сектор» (запрещена в России) заявила, что задержанный в России Игорь Пирожок был изгнан из ее рядов спустя несколько месяцев после принятия.
Обновлено в 12:01
Политика
Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах
Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
Обновлено в 11:45
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Общество
Назначен новый руководитель Свердловской железной дороги
В Екатеринбурге назначен новый начальник Свердловской железной дороги.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара
Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.
Обновлено в 09:05
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Общество
Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске
Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге
Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Экономика
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Футбол
Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»
Обновлено в 06:43
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04