Экономика

Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвоеКоммерсантъ вчера в 15:35

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя предыдущего года ($18,5 млрд).
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Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое

Коммерсантъвчера в 15:35

Отток капитала из России вырос почти в два раза

Ведомостивчера в 11:16

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Интерфаксвчера в 09:18

С чем связан резкий отток капитала из России

Rambler News Serviceвчера в 11:14

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

ТАССвчера в 09:25

Чистый отток капитала из России почти удвоился в январе—апреле

Росбалтвчера в 10:26

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос в 1,9 раза

ПРАЙМвчера в 09:13
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Происшествия

Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Наука

Назван фактор, повышающий риск развития рака

Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема

Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Метрополитен Москвы, Мосгортранс и «МосТрансПроект» номинированы на международную транспортную премию

Четыре проекта Москвы вышли в финал международной транспортной премии UITP Awards 2019, сообщили в информационном центре столичного транспортного комплекса.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске

В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия

СК начал проверку после жалобы Путину на неработающие лифты в Пензе

Следователи начали проверку по факту жалобы журналистки телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой на компанию, затянувшую на семь месяцев ввод в эксплуатацию лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

В Минэнерго России удивлены предложениями Украины

Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол

Маурисио Перейра намерен сменить «Краснодар» на Испанию

Обновлено в 01:56
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Общество

В Челябинске просят запретить строительство часовни у ЮУрГУ

Активист предложил мэру города проанализировать ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге и, чтобы избежать аналогичных инцидентов в столице Южного Урала, запретить застройку сквера напротив Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 00:38
Общество

На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно

На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»

Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО

Глава МИД Турции напомнил, что российские системы ПВО уже давно могли считать всё это с израильских F-35 в Сирии и с норвежских в небе над Балтикой.
Обновлено вчера в 11:41
Авто

В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»

В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Политика

Санкции против китайской Huawei вредят экономике Японии

Американские санкции в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei причинят ущерб японским компаниям, заявил министр финансов Японии Таро Асо.
Обновлено в 00:39
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 19:59
Космос

SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено в 01:57
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено вчера в 11:37
Кино

Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»

Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Узкое место: Эшли Симпсон сделала очередную пластику носа

Еще в прошлом, 2018-м году нос Симпсон выглядел несколько иначе.
Обновлено вчера в 12:12
Авто

Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus

Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
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