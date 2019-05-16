Экономика
Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвоеКоммерсантъ вчера в 15:35
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя предыдущего года ($18,5 млрд).
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Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Наука
Назван фактор, повышающий риск развития рака
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на десять процентов.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Метрополитен Москвы, Мосгортранс и «МосТрансПроект» номинированы на международную транспортную премию
Четыре проекта Москвы вышли в финал международной транспортной премии UITP Awards 2019, сообщили в информационном центре столичного транспортного комплекса.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Трамп признался, что не хочет войны с Ираном
Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске
В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
СК начал проверку после жалобы Путину на неработающие лифты в Пензе
Следователи начали проверку по факту жалобы журналистки телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой на компанию, затянувшую на семь месяцев ввод в эксплуатацию лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
В Минэнерго России удивлены предложениями Украины
Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Маурисио Перейра намерен сменить «Краснодар» на Испанию
Обновлено в 01:56
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Общество
В Челябинске просят запретить строительство часовни у ЮУрГУ
Активист предложил мэру города проанализировать ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге и, чтобы избежать аналогичных инцидентов в столице Южного Урала, запретить застройку сквера напротив Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 00:38
Общество
На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно
На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО
Глава МИД Турции напомнил, что российские системы ПВО уже давно могли считать всё это с израильских F-35 в Сирии и с норвежских в небе над Балтикой.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»
В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Политика
Санкции против китайской Huawei вредят экономике Японии
Американские санкции в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei причинят ущерб японским компаниям, заявил министр финансов Японии Таро Асо.
Обновлено в 00:39
Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 19:59
Космос
SpaceX во второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX второй раз отложил запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено в 01:57
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено вчера в 11:37
Кино
Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Узкое место: Эшли Симпсон сделала очередную пластику носа
Еще в прошлом, 2018-м году нос Симпсон выглядел несколько иначе.
Обновлено вчера в 12:12
Авто
Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus
Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50