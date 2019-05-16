Экономика
Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвоеКоммерсантъ 15:35
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя предыдущего года ($18,5 млрд).
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Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
Обновлено в 05:15
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Экономика
ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков
Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Станислав Садальский выступил против спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Недавние результаты проверки обнаружили вброс огромного количества СМС-голосов за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 12:48
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Армия и оружие
В Сирии раскритиковали недостатки российского ЗРПК «Панцирь-С»
В Сирии раскритиковали недостатки комплексов «Панцирь-С».
Обновлено в 00:56
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество
Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни
51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Здоровье
Доказана опасность приготовленной пищи
Обновлено в 21:05
Футбол
Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом»
21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.
Обновлено в 13:33
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.
Обновлено в 05:35
Авто
В России запатентовали новый Nissan Teana
Новое поколение Nissan Altima было представлено ещё в начале 2018 года.
Обновлено в 05:42
Политика
Глава Хакасии второй раз выиграл иск против Михаила Леонтьева
В городском суде Абакана 16 мая состоялось заседание, посвящённое иску главы Хакасии Валентина Коновалова в отношении пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего 13 декабря прошлого года в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Коновалова «дебилом».
Обновлено в 21:42
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Музыка
Фадеев прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети»
Руководством первого канала было принято решение об отмене победы в финале детского «Голоса» дочери знаменитой певицы Алсу.
Обновлено в 22:31
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Религия
Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Общество
Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева
Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.
Обновлено в 05:35
Политика
Меркель заявила о планах уйти из политики
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о планах уйти из политики.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева посетила Брянск
С ведомственной проверкой Брянскую область посетила помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева.
Обновлено в 10:58
Происшествия
СК начал проверку после жалобы Путину о неработающих лифтах в Пензе
Следователи начали проверку по факту жалобы журналистки телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой на компанию, затянувшую на семь месяцев процедуру замены лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы.
Обновлено в 23:24
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15