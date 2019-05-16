Экономика

Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвоеКоммерсантъ 15:35

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя предыдущего года ($18,5 млрд).
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Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое

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Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

ТАСС09:25

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Интерфакс09:18

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос в 1,9 раза

ПРАЙМ09:13
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