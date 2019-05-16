Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвоеКоммерсантъ 15:35

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя предыдущего года ($18,5 млрд).

Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое

Общество Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).

Экономика ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.

Политика Помпео оценил переговоры с Путиным Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Общество Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни 51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.

Общество Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.

Футбол Лука Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» 21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетний контракт. Общая сумма контракта составит 50 миллионов евро.

Авто Lexus отзывает в России 420 автомобилей Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.

Авто В России запатентовали новый Nissan Teana Новое поколение Nissan Altima было представлено ещё в начале 2018 года.

Политика Глава Хакасии второй раз выиграл иск против Михаила Леонтьева В городском суде Абакана 16 мая состоялось заседание, посвящённое иску главы Хакасии Валентина Коновалова в отношении пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, назвавшего 13 декабря прошлого года в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Коновалова «дебилом».

Политика Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Музыка Фадеев прокомментировал скандальный финал шоу «Голос. Дети» Руководством первого канала было принято решение об отмене победы в финале детского «Голоса» дочери знаменитой певицы Алсу.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.

Религия Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тепу протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.

Общество Стала известна зарплата Михаила Пиотровского и Валерия Гергиева Среди руководителей театров самая высокая зарплата оказалась у директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

Политика Меркель заявила о планах уйти из политики Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о планах уйти из политики.

Здоровье Помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева посетила Брянск С ведомственной проверкой Брянскую область посетила помощник министра здравоохранения РФ Ирина Андреева.

Происшествия СК начал проверку после жалобы Путину о неработающих лифтах в Пензе Следователи начали проверку по факту жалобы журналистки телеканала «Экспресс» Анжелики Пальцевой на компанию, затянувшую на семь месяцев процедуру замены лифтов в одном из многоэтажных домов Пензы.