Экономика
Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвоеКоммерсантъ 15:35
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя предыдущего года ($18,5 млрд).
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения
Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.
Обновлено в 13:51
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Отмена приговора. Microsoft начала расширять функции Paint для Windows впервые за несколько лет
Компания Microsoft передумала уничтожать классический графический редактор Paint для Windows (он же MSPaint) и даже выпустила первое за последние годы обновление.
Обновлено вчера в 12:46
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Политика
Путин поручил учредить День географа
Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
В Венесуэле заявили о попытке ЦРУ подкупить военных страны
Посол Венесуэлы при отделении ООН в Женеве Хорхе Валеро заявил о попытке ЦРУ подкупить военное руководство страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Культура
Group-IB: Первый канал не способен провести честные выборы
Сачков уверен, что при действующей системе ни о какой честной победе говорить нельзя, однако решение Первого канала об аннулировании итогов финала он считает преждевременным.
Обновлено в 13:32
Политика
Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев
В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Общество
Пригожин считает победу дочери Алсу законной
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Авто
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей
Эксперты составили рейтинг автомобилей немецкого производства, оценивая их надежность по пятибалльной шкале.
Обновлено в 07:47