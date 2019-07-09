Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июне 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $27,3 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Чистый отток капитала из РФ в I полугодии вырос почти в 2,5 раза

Происшествия Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Политика Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Армия и оружие Американский адмирал подсчитал российских военных в Венесуэле Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и подрядчиков.

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Украинский лидер Владимир Зеленский в грубой форме выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и Борисполя секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, назвав его разбойником.

Происшествия 20-летняя гандболистка сборной России погибла на чемпионате Европы Двадцатилетняя Екатерина Королёва погибла в день окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу.

Политика Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.

Политика На Чернобыльской АЭС вводят в эксплуатацию новую арку над саркофагом Чернобыльская АЭС 10 июля примет в эксплуатацию новую защиту от предприятия Novarka, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, сообщает «Интерфакс-Украина».

Финансы Профицит платёжного баланса в I полугодии снизился на 4% В I полугодии 2019 года профицит текущего счёта платёжного баланса России снизился на 4% и составил $45,8 млрд.

Гаджеты Nintendo анонсировала новую консоль Switch Lite Компания Nintendo на своём официальном YouTube-канале анонсировала новую полностью портативную консоль из семейства Switch.

Общество Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе. Об этом сообщается на сервисе DownDetector 10 июля.

Футбол Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара 37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Авто Novitec добавили McLaren 600LT мощности Автомобиль получил пакет доработок Stage 2. Компания Novitec пополнила своё портфолио новым проектом — 688-сильным спорткаром McLaren 600LT.

Политика Сальвини заявил, что не получал в России «ни рубля, ни литра водки» Сальвини заявил, что он «никогда не получал в России ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» и что он готов повторять этот ответ столько раз, сколько понадобится.

Музыка Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.

Интернет «Лаборатория Касперского» нашла читающую мессенджеры программу-шпион «Лаборатория Касперского» обнаружила новую версию программы FinSpy, которая может читать сообщения в мессенджерах, использующих шифрование.

Политика Венедиктов поехал навестить Вышинского в СИЗО Главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову разрешили посетить главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в СИЗО.

Политика «Ростех» и «Ростелеком» договорились о развитии связи 5G в России Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» заключили трехстороннее соглашение о развитии нового поколения беспроводной сети 5G на территории России.

Политика Названа дата визита депутатов из Грузии в Москву Из-за небезопасной обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако Путин не поддержал эту инициативу.

Игры В сеть попала новая информация о ПК-версии игры Red Dead Redemption 2 В сеть выложили настройки, которые, вероятно, относятся к ПК-версии игры Red Dead Redemption 2. Об этом 10 июля сообщил портал TechRadar.

Происшествия В центре Луганска прогремел взрыв В Луганске, в районе Центрального рынка в неэксплуатируемом многоэтажном здании, расположенном по улице Магнитогорской, 2 прогремел взрыв.

Политика Меркель в третий раз затрясло на публике Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Авто Электромобиль MINI Cooper SE будет серийным В оснащении серийного MINI Cooper SE находится электромотор от модели BMW i3S, который выдаёт 184 л.с. и 270 Нм максимального крутящего момента.