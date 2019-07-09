Финансы

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс 09:13

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Отток капитала из России вырос более чем в два раза

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Отток капитала из России в первом полугодии вырос в 2,5 раза

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Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Интерфакс09:13

Чистый отток капитала из РФ в I полугодии увеличился в 2,5 раза

ПРАЙМ09:10
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
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