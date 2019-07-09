Финансы
Чистый отток капитала из РФ в I полугодии вырос почти в 2,5 разаТАСС вчера в 09:22
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июне 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $27,3 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Транспорт
Ремонт путепровода КАД над проспектом Культуры продлят из-за дождей
Ремонтные работы на путепроводе Кольцевой автомобильной дороги над проспектом Культуры в Петербурге продлят до 22 июля.
Обновлено в 03:56
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Общество
В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов
Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Экономика
En+ перерегистрировалась в российском офшоре
Производитель алюминия En+, ранее находившийся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски, 9 июля завершил процедуру оформления в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.
Обновлено вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
В словах Путина о страданиях червей и птиц из-за ветряков увидели угрозу инвестиционному имиджу
Неосторожную фразу про птиц и червей в уста Путина вложило антилобби возобновляемой энергетики, считает председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов.
Обновлено в 03:50
Политика
Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой
Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Политика
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
Наука
«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор
Презентация прошла в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба космической корпорации.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Врачи оценили состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии
Состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных от избиения травм, остается тяжелым.
Обновлено 07 июля в 04:35
Гаджеты
Xiaomi существенно снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 9
Подешевел и флагман Xiaomi Mi 9. В магазинах Поднебесной с 10 июля смартфон с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флэш-памяти доступен за 407 долларов.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса
В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Треть украинцев ждут от Зеленского прямых переговоров с Донбассом
Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил в ходе опроса, что около 33% украинцев ждут, что в первые 100 дней своего президентства Владимир Зеленский начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Обновлено в 02:49
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Армия и оружие
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю, то есть "оморячивания", сообщили в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.
Обновлено в 02:08
Здоровье
Врачи свердловской ОДКБ №1 впервые провели операцию сочетанного характера
В Областной детской клинической больнице специалистами хирургического отделения №1 была проведена операция сочетанного характера.
Обновлено в 03:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Наука
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.
Обновлено в 04:26
Наука
Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг
Как стало известно rosvest.com, это мог быть библейский город Секелаг, где Давид прятался от преследовавшего его царя Саула.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Герасимов проведёт переговоры с главнокомандующим ОВС НАТО в Баку
«В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведёт переговоры с Верховным главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО Тодом Уолтерсом», — отметили в ведомстве.
Обновлено в 03:59
Кино
Джордж Р. Р. Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Белые ходоки, мамонты и Старки — в беседе с Entertainment Weekly Джордж Р. Р. Мартин в общих чертах раскрыл, что ждет зрителей в сериале «Долгая ночь», приквеле «Игры престолов».
Обновлено в 03:10
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Уникальная аппаратура появилась в екатеринбургской клинике
Уникальная аппаратура появилась в екатеринбургской клинике.
Обновлено в 04:03