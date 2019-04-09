Отток капитала из России за первый квартал 2019 года вырос в 1,6 разаREGNUM 10:05

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — март 2019 года составил $25,2 млрд, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 9 апреля пресс-служба Банка России.

Отток капитала из России за первый квартал 2019 года вырос в 1,6 раза

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).

Политика Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Шоу-бизнес 30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров 30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.

Происшествия Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.

Происшествия В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Политика Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля.

Футбол Киберфутболисты «Динамо» и «Локомотива» вошли в состав сборной России по интерактивному футболу Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») будут защищать цвета сборной России на международном турнире FIFA eNations Cup 2019.

Авто Следует ли переплачивать за шины премиум класса? Тест летних шин распространенного типоразмера 205/55 R16, который журнал "За рулем" провел в апреле 2019, поставил по совокупности характеристик на первое место модель Continental Premium Contact 6, обошедшую12 конкурентов.

Шоу-бизнес Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.

Политика Медведчук: ДНР и ЛНР согласились вернуться в состав Украины – раскрыт план реинтеграции Ранее Медведчук призвал ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины, чтобы вместе с оппозиционными силами продолжить борьбу с киевским режимом.

Транспорт Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11 На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".

Общество В Москве умерла невестка Сергея Есенина Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.

Общество В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.

Гаджеты Флагманский смартфон OnePlus 7 в чехле показали на рендерах Модели приписывают работу на топовом процессоре SnapDragon 855, минимум шесть гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Политика Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.

Происшествия В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России» В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.

Политика Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.

Экономика Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13% Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Космос Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.

Политика В России могут появиться генетические паспорта В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Общество В России впервые признали дискриминацию трансгендера Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.