Финансы

Отток капитала из России за первый квартал 2019 года вырос в 1,6 разаREGNUM 10:05

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — март 2019 года составил $25,2 млрд, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 9 апреля пресс-служба Банка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд

РБК13:11

Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд

Rambler News Service09:17

В ЦБ заявили о росте оттока капитала из России

RT на русском09:43

Чистый отток капитала из РФ в 1-м квартале вырос в 1,6 раза - ЦБ

Финмаркет09:36

Чистый отток капитала из России в I квартале вырос почти в 1,6 раза

ТАСС09:23

Отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

Интерфакс09:20

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Ведомости09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Теннис

Родина обыграла Таусон и вышла во второй круг турнира в Лугано

Обновлено в 10:54
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после выхода из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье постановил заключить под стражу криминального авторитета Тариэла Мулухова (Таро).
Обновлено в 08:11
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров

30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Осужден участник нападения на Буденновск

Обновлено в 10:35
Происшествия

Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами

Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине

Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля.
Обновлено в 12:28
Футбол

Киберфутболисты «Динамо» и «Локомотива» вошли в состав сборной России по интерактивному футболу

Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») будут защищать цвета сборной России на международном турнире FIFA eNations Cup 2019.
Обновлено в 10:31
Авто

Следует ли переплачивать за шины премиум класса?

Тест летних шин распространенного типоразмера 205/55 R16, который журнал "За рулем" провел в апреле 2019, поставил по совокупности характеристик на первое место модель Continental Premium Contact 6, обошедшую12 конкурентов.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

Медведчук: ДНР и ЛНР согласились вернуться в состав Украины – раскрыт план реинтеграции

Ранее Медведчук призвал ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины, чтобы вместе с оппозиционными силами продолжить борьбу с киевским режимом.
Обновлено в 13:15
Политика

На акции у офиса Зеленского начались стычки, двоих задержала полиция

Обновлено в 12:37
Транспорт

Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11

На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Общество

В Росгвардии ответили на обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 01:43
Общество

В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет

Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
Гаджеты

Флагманский смартфон OnePlus 7 в чехле показали на рендерах

Модели приписывают работу на топовом процессоре SnapDragon 855, минимум шесть гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Обновлено в 12:55
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Технологии

Оплатить услуги ЖКХ теперь можно онлайн через «Почту России»

"Почта России" запустила свой сервис по онлайн-оплате мобильной связи, ЖХК и других услуг.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика

Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике

Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:00
Экономика

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Космос

Исследователи обнаружили экзопланету в 13 раз больше массы Юпитера

Масса найденного космического тела в 13 раз превышает массу самой большой планеты Юпитер.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Политика

В России могут появиться генетические паспорта

В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 02:56
Авто

Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок

Обновлено в 06:16
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное