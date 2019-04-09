Экономика
Чистый отток капитала из РФ в I квартале увеличился в 1,6 разаПРАЙМ вчера в 09:17
Чистый отток капитала из РФ в январе-марте текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.
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Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд
Rambler News Serviceвчера в 09:17
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