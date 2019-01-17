Финансы
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаИнтерфакс вчера в 08:33
Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП
97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 14:26
Космос
В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей
Астероид Апофис может столкнуться с Землей в ближайшие 50 лет. Такое заявление сделали российские ученые из Петербургского университета.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект
В двигателях сверхтяжелой ракеты "Ангара" РД-191 обнаружили редкий дефект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НПО "Энергомаш", который производит двигатели для ракет.
Обновлено вчера в 21:10
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21
Обновлено вчера в 23:47
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье
Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества
Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.
Обновлено в 00:30
Общество
Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды
Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено 16 января в 12:07
Происшествия
Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет
Ламар Дэвенпорт, убийца приемной внучки известного актера Моргана Фримена, приговорен судом США к 20 годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт
Сообщение с Норильском перекрыли из-за метели
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Чехии спасли десятки застрявших на подъемнике горнолыжников
Спасатели сняли 71 лыжника, застрявшего на подъемнике в чешском поселке Червена вода в Орлицких горах.
Обновлено вчера в 23:52
Космос
В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС
Оборудование первого модуля Международной космической станции (МКС) «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
«Росконтроль» проверил копченую скумбрию
Экспертный центр союза потребителей «Росконтроль» провел испытания пяти брендов скумбрии холодного копчения.
Обновлено в 00:00
Космос
В России началась разработка корабля для космических туристов
Обновлено в 00:02
Происшествия
Опубликованы кадры задержания Насти Рыбки в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде
Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
ВСМ «Москва-Казань» построят на деньги олигархов из «списка Белоусова»
Самым приоритетным и дорогостоящим в списке считается построение высокоскоростной магистрали «Москва—Казань—Екатеринбург», на наго потратят 621,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей
Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х выставлен на продажу за 4 млн рублей, а выпустили его еще в 1995 году.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна
Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
Обновлено вчера в 18:23
Авто
В России за месяц 26 компаний подняли цены на автомобили
Эксперты отмечают, за последний месяц (за период с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года) 26 компаний подняли цены на свои модели.
Обновлено вчера в 01:50
Политика
В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток
Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.
Обновлено вчера в 19:49
Интернет
В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель
«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено вчера в 06:49
Авто
Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России
Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей дороже, чем стоит внедорожник в комплектации «Элеганс».
Обновлено вчера в 08:39
Космос
«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»
Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25