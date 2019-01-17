Финансы

Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаИнтерфакс вчера в 08:33

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Капитал спасается бегством: Россия установила новый рекорд

Московский Комсомолецвчера в 12:33

Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза

Интерфаксвчера в 08:33

Чистый отток капитала из России в 2018 году вырос в 2,7 раза

Коммерсантъвчера в 09:46

ЦБ: чистый отток капитала из РФ ускорился

News.ruвчера в 09:44

Отток капитала из России вырос в 2018 году в 2,7 раза

Ведомостивчера в 09:07

Из России начали выводить деньги в три раза быстрее

Lenta.ruвчера в 12:15

Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза

ТАССвчера в 08:29
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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Обновлено вчера в 19:41
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 14:26
Космос

В ближайшие 50 лет астероид Апофис может столкнуться с Землей

Астероид Апофис может столкнуться с Землей в ближайшие 50 лет. Такое заявление сделали российские ученые из Петербургского университета.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект

В двигателях сверхтяжелой ракеты "Ангара" РД-191 обнаружили редкий дефект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на НПО "Энергомаш", который производит двигатели для ракет.
Обновлено вчера в 21:10
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21

Обновлено вчера в 23:47
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье

Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества

Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.
Обновлено в 00:30
Общество

Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды

Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено 16 января в 12:07
Происшествия

Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Убийце внучки известного актера Моргана Фримена дали 20 лет

Ламар Дэвенпорт, убийца приемной внучки известного актера Моргана Фримена, приговорен судом США к 20 годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт

Сообщение с Норильском перекрыли из-за метели

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Чехии спасли десятки застрявших на подъемнике горнолыжников

Спасатели сняли 71 лыжника, застрявшего на подъемнике в чешском поселке Червена вода в Орлицких горах.
Обновлено вчера в 23:52
Космос

В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС

Оборудование первого модуля Международной космической станции (МКС) «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

«Росконтроль» проверил копченую скумбрию

Экспертный центр союза потребителей «Росконтроль» провел испытания пяти брендов скумбрии холодного копчения.
Обновлено в 00:00
Космос

В России началась разработка корабля для космических туристов

Обновлено в 00:02
Происшествия

Опубликованы кадры задержания Насти Рыбки в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию

Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто

Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде

Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

ВСМ «Москва-Казань» построят на деньги олигархов из «списка Белоусова»

Самым приоритетным и дорогостоящим в списке считается построение высокоскоростной магистрали «Москва—Казань—Екатеринбург», на наго потратят 621,6 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:53
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей

Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х выставлен на продажу за 4 млн рублей, а выпустили его еще в 1995 году.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
Обновлено вчера в 18:23
Авто

В России за месяц 26 компаний подняли цены на автомобили

Эксперты отмечают, за последний месяц (за период с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года) 26 компаний подняли цены на свои модели.
Обновлено вчера в 01:50
Политика

В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток

Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.
Обновлено вчера в 19:49
Интернет

В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель

«Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.
Обновлено вчера в 06:49
Авто

Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России

Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей дороже, чем стоит внедорожник в комплектации «Элеганс».
Обновлено вчера в 08:39
Космос

«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»

Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25
Главное