Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаИнтерфакс 08:33

с чего всё началось

Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Политика Политика Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.

Авто Авто Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.

Наука Наука Найдена старейшая таблица Менделеева

Транспорт Транспорт «Победа» отменит все международные рейсы из «Пулково» «Победа» с апреля отменяет все международные рейсы из «Пулково».

Происшествия Происшествия Полицейских из Москвы заподозрили в мошенничестве с квартирами Сотрудники полиции по Юго-Западному округу Москвы подозреваются в мошенничестве с квартирами, у них проходят обыски, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета (СК) по столице.

Авто Авто Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей дороже, чем стоит внедорожник в комплектации «Элеганс».

Наука Наука Ученые предупредили о смертельной опасности кассовых чеков Испанские ученые из Гранадского университета обнаружили смертельную опасность кассовых чеков.

Происшествия Происшествия Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски» Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

Происшествия Происшествия В Петербурге при пожаре в типографском комплексе погиб один человек При пожаре в здании типографского комплекса в Санкт-Петербурге погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Гаджеты Гаджеты Motorola возродит культовую раскладушку RAZR Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.

Происшествия Происшествия На северо-востоке Москвы загорелись гаражи На северо-востоке Москвы загорелись металлические гаражи, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

Энергетика Энергетика Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream 2 Суд в Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются компаниями-операторами «Северного потока» и «Северного потока — 2».

Экономика Экономика Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.

Происшествия Происшествия В Мурманской области человек погиб при взрыве газового оборудования Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве газового оборудования в Ловозерском районе Мурманской области, часть здания обрушилась, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Политика Президент Сербии Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки Сербский лидер Александр Вучич подарил президенту России Владимиру Путину четырёхмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» Киев в сентябре 2018 года добился отмены запрета на попытки ареста активов "Газпрома" в апелляционном суде Швеции.

Наука Наука Найден простой способ улучшить память и работу мозга Ученые из США пришли к выводу, что физические нагрузки благоприятно влияют на память и другие когнитивные функции мозга.

Авто Авто С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили Как отмечают аналитики агентства «АвтоСТАТ», за последний месяц цены на свои модели подняли 26 компаний, причем большинство из них (20) сделали это сразу после нового года.

Транспорт Транспорт Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.

Происшествия Происшествия После взрыва в столице Колумбии погибли 8 человек После взрыва заминированного автомобиля на территории полицейской академии в Боготе в столице Колумбии погибли восемь человек, пишет Reuters со ссылкой на заявление мэра города Энрике Пеньялосу.

Гаджеты Гаджеты Новые iPad появятся в продаже в первой половине 2019 года Дизайн новых iPad остается неизвестным. Напомним, что iPad Mini в последний раз обновили в 2015 году.

Происшествия Происшествия Во французском университете прогремели взрывы Серия взрывов произошла в здании университета во французском Лионе. Об этом сообщает The Independent.

Интернет Интернет В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель «Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.

Политика Политика Путин посетил храм Святого Саввы в Белграде

Авто Авто Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.