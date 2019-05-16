Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоилсяREGNUM вчера в 19:44
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд. За первые три месяца 2019 г. он составил $25,2 млрд.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В результате обрушения здания в Шанхае погибли 10 человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из-под завалов обрушившегося в Шанхае здания 25 человек, 10 из них умерли позже в больнице в результате полученных травм.
Обновлено вчера в 20:51
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Зеленский станет президентом 20 мая
16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Кино
Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах
Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Энергетика
Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынок
Остановка Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не окажет серьезного влияния на российский топливный рынок, потому что другие НПЗ восполнят выбывающие объемы его производства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
В Росэлектронике рассказали о планах по модернизации боевых машин
С появлением в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения любая боевая машина на поле боя сможет стать командирской, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Валерий Евтухович.
Обновлено в 00:08
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено 15 мая в 10:46
Общество
Ливень в этот день обещает хороший урожай
Из чурбаков набивали баклуши и изготавливали ложки. Вырезать ложку было проще, чем подобрать хороший чурбан.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:45
Авто
В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»
В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Политика
В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 05:40
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.
Обновлено вчера в 21:18