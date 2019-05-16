Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоилсяREGNUM вчера в 19:44

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд. За первые три месяца 2019 г. он составил $25,2 млрд.
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Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое

Коммерсантъвчера в 15:35

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос в 1,9 раза

ПРАЙМвчера в 09:13

Чистый отток капитала из России почти удвоился в январе—апреле

Росбалтвчера в 10:26

С чем связан резкий отток капитала из России

Rambler News Serviceвчера в 11:14

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

ТАССвчера в 09:25

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Интерфаксвчера в 09:18

Отток капитала из России вырос почти в два раза

Ведомостивчера в 11:16
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Политика

Коалиция Рады прекратила свое существование

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Общество

Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза

Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Хоккей

Ожиганов стал игроком «Ак Барса»

"Ак Барс" подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 03:56
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

В России более половины малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции.
Обновлено в 01:32
Общество

Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30

Обновлено в 02:30
Общество

На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД

Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Футбол

«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон

«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20.
Обновлено в 01:52
Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Экономика

Две трети российских семей не имеют сбережений

Большинство российских семей (65%) не имеют возможности откладывать деньги, сообщает «Левада-центр» со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 04:07
Армия и оружие

В «Росэлектронике» сообщили о планах по модернизации боевых машин

Обновлено в 00:39
Политика

В Раду внесли постановление об увольнении Климкина

Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Василия Грицака с должности главы СБУ, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины, а также Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины.
Обновлено в 03:03
Здоровье

Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек

Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.
Обновлено в 03:40
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции

Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Игры

Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры

Обновлено вчера в 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
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