Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоилсяREGNUM вчера в 19:44
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд. За первые три месяца 2019 г. он составил $25,2 млрд.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Политика
Коалиция Рады прекратила свое существование
Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США
Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Общество
Прощание с Сергеем Доренко началось в столице
В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53
Хоккей
Ожиганов стал игроком «Ак Барса»
"Ак Барс" подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 03:56
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
В России более половины малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции.
Обновлено в 01:32
Общество
На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД
Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Футбол
«Томь» прошла лицензирование РФС на следующий сезон
«Томь» успешно прошла процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в сезоне-2019/20.
Обновлено в 01:52
Политика
Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Экономика
Две трети российских семей не имеют сбережений
Большинство российских семей (65%) не имеют возможности откладывать деньги, сообщает «Левада-центр» со ссылкой на результаты собственного опроса, проведенного в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 04:07
Политика
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
Уточняется, что депутат зарегистрировал аналогичные проекты постановлений об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны страны, Василия Грицака с должности главы СБУ, Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины, а также Якова Смолия с должности главы Нацбанка Украины.
Обновлено в 03:03
Здоровье
Число заболевших инфекцией в Новоульяновске выросло до 30 человек
Количество госпитализированных с признаками кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области выросло до 30 человек.
Обновлено в 03:40
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Игры
Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры
Обновлено вчера в 10:47