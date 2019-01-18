Чистый долг клубов РПЛ за десять лет вырос до €515 млнГазета.Ru вчера в 21:10

Чистый долг российских футбольных клубов за последние десять лет вырос до €515 млн, сообщает "РИА Новости". По информации из документа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), рост задолженностей команд стал выше на 46%. Данный показатель является четвертым по величине в Европе.

Чистый долг клубов РПЛ за десять лет вырос до €515 млн

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