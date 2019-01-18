Футбол

Чистый долг клубов РПЛ за десять лет вырос до €515 млнГазета.Ru вчера в 21:10

Чистый долг российских футбольных клубов за последние десять лет вырос до €515 млн, сообщает "РИА Новости". По информации из документа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), рост задолженностей команд стал выше на 46%. Данный показатель является четвертым по величине в Европе.
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Долг российских футбольных клубов за 10 лет вырос на 46%

Коммерсантъвчера в 22:45

Чистый долг клубов РПЛ за десять лет вырос до €515 млн

Газета.Ruвчера в 21:10

Чистый долг клубов России за 10 лет вырос до 515 млн евро. Больше только у Англии, Италии и Турции

Sport24.ruвчера в 20:49

УЕФА: чистый долг российских клубов за 10 лет вырос до 515 миллионов евро

РИА Новостивчера в 18:15
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Футбол

Барселона — Леванте 3:0

19-летний игрок обороны каталонцев Хуан Брандарис Мовилья вышел на поле в первом матче 1/8 финала национального кубка против «Леванте».
Обновлено вчера в 12:26
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Футболист Роман Еременко подписал контракт с клубом РПЛ «Ростов»

Обновлено вчера в 22:36
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«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам за 2017 год

«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по уровню доходов по итогам 2017 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет УЕФА.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

«Барселона» требует у «Тоттенхэма» 44 млн евро за Малкома

По информации Independent, каталонцы требуют у "Тоттенхэма" 44 миллиона евро за трансфер бразильца и хотят осуществить его сразу.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

«ПСЖ» проявляет интерес к Маркизио и Паредесу

В случае неудачи с Паредесом, ПСЖ может приобрести Маркизио, который перешел в Зенита на правах свободного агента летом 2018 года, и с тех пор провел девять матчей в РПЛ и забил два мяча.
Обновлено вчера в 12:13
Футбол

Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

По информации источника, в 20-летнем ганском форварде заинтересован один из московских клубов РПЛ, название которого не раскрывается.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол

Гаттузо дисквалифицирован на один матч

Причиной наказания стало агрессивное поведение Гаттузо в отношении главного арбитра в матче за суперкубок Италии против "Ювентуса".
Обновлено вчера в 13:28
Футбол

Моуринью: «Продать Салаха решил не я, а „Челси“»

Люди пытаются выставить меня тем тренером, который продал Салаха.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол

Жозе Моуринью: «Собираюсь продолжить работу в футболе высшего уровня»

Собираюсь остаться там, где должен — в футболе высшего уровня. Именно там и собираюсь продолжить работать, — сказал португалец.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол

Поль Погба: «„МЮ“ хочет быть на вершине и выигрывать трофеи»

В текущем сезоне Погба провел 25 матчей за "МЮ", забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол

Катар и Саудовская Аравия вышли в плей-офф Кубка Азии

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Азии сборная Катара обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 12:58
Футбол

Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон продлил соглашение с клубом.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол

Ривалдо начнёт тренерскую карьеру в любительской лиге Марокко

46-летний бразилец возглавит клуб "Шабаб Мохаммедиа" из третьего по силе дивизиона Марокко, в котором играют любительские команды.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол

«Урал» забил 11 мячей кипрскому клубу в товарищеском матче

Обновлено в 00:09
Футбол

Московское «Динамо» обыграло «Тур» в Лиге чемпионов

В Москве состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местное Динамо принимало французский Тур.
Обновлено вчера в 12:55
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