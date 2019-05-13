Финансы
Чистый долг «Роснефти» составил $43,9 млрдИнтерфакс 12:18
На конец 2018 года чистый долг компании составлял $41,1 млрд, по итогам 2017 года - $50,1 млрд, 2016 года - $29,6 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого квартала составило 1,3. На конец прошлого года данный показатель равнялся 1,2, в 2017 году - 2,1, в 2016 году - 1,4.
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