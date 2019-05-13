Финансы

Чистый долг «Роснефти» составил $43,9 млрдИнтерфакс 12:18

На конец 2018 года чистый долг компании составлял $41,1 млрд, по итогам 2017 года - $50,1 млрд, 2016 года - $29,6 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого квартала составило 1,3. На конец прошлого года данный показатель равнялся 1,2, в 2017 году - 2,1, в 2016 году - 1,4.
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«Роснефть» увеличила прибыль на 62%. Куда двинутся котировки?

РБК12:56

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО выросла в 1-м квартале на 61,7%

Финмаркет10:19

Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%

Известия12:14

«Роснефть» в I квартале увеличила выручку на 20%, прибыль – на 62%

Газета.Ru11:41

Чистый долг «Роснефти» составил $43,9 млрд

Интерфакс12:18

«Роснефть»: рост чистой прибыли в I квартале превысил 60%

News.ru10:06

Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза

Rambler News Service09:57
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Политика

Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Обновлено в 07:59
Общество

В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса

В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы

Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
Обновлено в 06:16
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Гаджеты

Верховный суд США разрешил пользователям судить Apple за монополизм

Некоторые считают, что Apple в этом считается монополистом и не позволяет создавать альтернативные магазины, в которых программы будут дешевле.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта

Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.
Обновлено в 13:16
Наука

Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Общество

Работники бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга собрали с жителей за два года 125 млн рублей за бесплатное вскрытие умерших

«Общая сумма доходов, полученных от граждан за указанные услуги в проверяемом периоде, составила 125 107,5 тыс. рублей (в 2017 году – в сумме 58 426,5 тыс. рублей, в 2018 – в сумме 66 681 тыс. рублей)», – говорится в отчете КСП.
Обновлено в 16:56
Гаджеты

В Xiaomi пообещали новинку в честь ажиотажных продаж Redmi Note 7

Последний на территории Индии реализовал уже более двух миллионов смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, а это отличный показатель.
Обновлено в 15:28
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Постройневшая Маша Распутина отметила 55-летие

Свой первый хит певица записала еще в 1989 в возрасте 25 лет. Сегодня исполнительницы празднует свой 55-летний юбилей.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Наука

Увеличение размера пениса признано бесполезным и опасным

Выводы исследователей базируются на метаанализе 17-ти научных работ, в них задействовали почти 1 200 мужчин, перенесших операции по увеличению пениса, причём разными способами: как хирургическим, так и с помощью расширителей, вакуумных устройств и уколов.
Обновлено в 10:45
Наука

В России создали новый полупроводниковый материал для солнечных батарей

Обновлено в 04:57
Общество

Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением расширить список сельских профессий, представителям которых положена надбавка к пенсии в 25%.
Обновлено в 15:56
Футбол

Геннадий Орлов: «„Зенит“ ждет Кокорина»

Напомним, Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 13:26
Футбол

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Политика

Савченко оценила ситуацию вокруг выдачи паспортов России в Донбассе

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ситуация вокруг упрощённого предоставления российского гражданства жителям Донбасса стала следствием «недоработки» украинских властей.
Обновлено в 16:08
Политика

Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Слова главы МИД Украины Павла Климкина, пригрозившего отказом Киева от соблюдения Минских соглашений, являются «очень серьезным заявлением», так как к этим договоренностям «привязана большая часть санкций» против России, сказал Разумков в эфире NewsOne.
Обновлено в 16:48
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Гаджеты

Xiaomi выпустит книжку на электронных чернилах

Гаджет получит экран на базе электронных чернил диагональю порядка 8 дюймов с поддержкой 16 градаций серого и широкими кромками, чтобы было удобно держать.
Обновлено в 06:57
Экономика

Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума

Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Хоккей

Каапо Какко забил пять голов в двух матчах чемпионата мира — 2019

Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено 11 мая в 16:49
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