Религия
Чистый четверг отмечают православные верующиеЖивая Кубань 02:30
Существует народный обычай в Великий (Чистый) Четверг готовиться к Пасхе: убирать дом, печь куличи и красить яйца. Но это можно сделать в другое время.
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Здоровье
Минздрав назвал количество россиян с сердечной недостаточностью
Главный специалист Минздрава России по хирургии Амиран Ревишвили заявил, что в России около восьми миллионов человек страдают сердечной недостаточностью.
Обновлено в 06:29
Политика
Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС
Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
Обновлено в 07:52
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Политика
Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Путин, говоря об указе о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
Китай показал на морском параде первый эсминец нового поколения
В китайском портовом городе Циндао прошел морской парад, в ходе которого КНР показала эсминец следующего поколения, выполненный по проекту 055 «Наньчан».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Мамаев назвал причину конфликта с Соловчуком
Обновлено в 07:37
Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Энергетика
Минск оценил потери из-за некачественной российской нефти в $100 млн
23 апреля заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб заявил, что Белоруссия вынуждена приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за низкого качества поставляемой российской нефти.
Обновлено в 07:51
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.
Обновлено в 07:39
Футбол
Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) опубликовала состав символической сборной сезона-2018/19 английской премьер-лиги.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Московские больницы пригласили жителей города на дни открытых дверей в мае
В рамках дней открытых дверей в московских больницах всех желающих научат оказывать первую помощь близким, перенесшим инсульт, проинформируют о профилактике сахарного диабета и бронхиальной астмы.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
Красноярцы оценили мобильное приложение для оплаты проезда
Напомним, чтобы оплачивать проезд в автобусе с помощью телефона, на смартфон в Apple Store или Google Play нужно скачать приложение "Транспорт Красноярска".
Обновлено в 03:47
Общество
Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:28
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Сегмент «Медиасервисы» (входит «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск») показал рост на 74% в сравнении с первым кварталом 2018 года, а выручка «Других направлений и экспериментов» («Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование») выросла на 218%.
Обновлено в 06:25
Авто
В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max
В России стартовали продажи японского пикапа Isuzu D-Max нового поколения.
Обновлено в 03:18
Общество
ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми
Многие жители страны считают себя счастливыми в том числе в связи с наличием семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).
Обновлено в 06:38
Политика
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Google выпустила Google Fit для iOS
Google объявила, что Google Fit, приложение для отслеживания активности, появившееся на Android еще в 2014 году, теперь доступно и для iOS.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Обновлено в 06:13
Происшествия
Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете
Обновлено в 02:44
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Крымский мост стал главным героем песни и клипа «По мосту» группы «Любэ», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:30
Общество
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Обновлено в 07:12
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23
Общество
Медведев: ответственность за зарплаты бюджетников несут министры
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министрам разобраться с невыплатой зарплат бюджетникам.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Министр обороны КНДР призвал США выполнять достигнутые договорённости
«США следует, прислушиваясь к устремлениям и требованиям человечества достичь мира, процветания и развития, добросовестно выполнять договорённости, прописанные в совместном заявлении от 12 июня», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:07
Кино
Опубликован первый трейлер сериала DC «Болотная тварь»
Обновлено в 05:22