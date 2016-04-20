Религия
Чистый четверг отмечают православные верующиеЖивая Кубань 02:30
Существует народный обычай в Великий (Чистый) Четверг готовиться к Пасхе: убирать дом, печь куличи и красить яйца. Но это можно сделать в другое время.
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Шоу-бизнес
Маша Малиновская снялась для Playboy
Обновлено в 02:31
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Путин назвал обстоятельной беседу с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин прокомментировал общение тет-а-тет, которое у него состоялось с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Обновлено в 05:21
Политика
Рада приняла закон об украинском языке
Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Политика
Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики после подписания российским президентом указа об упрощении получения паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, поручил упростить пересечение границы с Россией.
Обновлено в 05:32
Футбол
Гончаренко: выиграли скромно, но со вкусом
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа
Обновлено в 05:16
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Климкин обвинил Россию в «паспортной» оккупации Донбасса
Решение российской стороны выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям отдельных районов ДНР и ЛНР глава МИД Украины Павел Климкин назвал «продолжением российской агрессии».
Обновлено вчера в 10:24
Армия и оружие
Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»
Россия спустила на воду атомную подводную лодку (АПЛ) "Белгород", которая оснащена экзотическим вооружением, пишет американское издание The National Interest.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо», а Дзюба забил свой сотый гол
Обновлено в 00:03
Происшествия
На Александра Ландо завели уголовное дело о мошенничестве
Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, Александру Ландо грозит ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Москве эвакуируют здание Арбитражного суда
Около здания суда находятся сотрудники МЧС и полиции. На площади перед судом собралось несколько сотен человек.
Обновлено в 05:47
Кино
Актер из «Игры престолов» пожаловался на домогательства бабушек
Обновлено вчера в 14:48
Единоборства
Санчес: Работа с Головкиным закончилась жадностью и неблагодарностью
Санчес не стал называть никаких цифр, но в телефонном разговоре с Los Angeles Daily News отметил, что получал стандартные 10 процентов от гонораров Головкина, и что боксер предложил ему значительно меньше.
Обновлено вчера в 21:22
Хоккей
Экс-хоккеист Яшин назвал сборную России фаворитом ЧМ
Чемпион мира 1993 года по хоккею Алексей Яшин считает, что сборная России будет иметь очень сильный состав на чемпионате мира в Словакии и станет фаворитом мирового первенства.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог
Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Энергетика
Чехия приостановила импорт российской нефти
Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества.
Обновлено в 06:27
Финансы
«Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания в текущем году продала оружия на сумму $4,6 млрд.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi
В Сети появились подробные характеристики нового флагмана Xiaomi – бюджетного смартфона Redmi, выпуск которого готовит китайский производитель.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Кино
Улыбка Эмилии Кларк в новой серии «Игры престолов» стала мемом
Актриса Эмилия Кларк, которая исполняет одну из ключевых ролей в сериале «Игра престолов», переусердствовала с улыбкой, и интернет-пользователи превратили этот кадр в мем.
Обновлено в 05:51
Происшествия
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:41
Футбол
«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону»
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон
Обновлено в 03:23
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:14