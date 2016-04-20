Религия
Чистый четверг отмечают православные верующиеЖивая Кубань 02:30
Существует народный обычай в Великий (Чистый) Четверг готовиться к Пасхе: убирать дом, печь куличи и красить яйца. Но это можно сделать в другое время.
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Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Верховная рада приняла закон о тотальной украинизации
21 апреля президент Украины Порошенко пообещал до конца своего срока подписать закон о тотальной украинизации.
Обновлено в 04:14
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено вчера в 14:01
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Экономика
Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 года
Обновлено вчера в 19:09
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны из НХЛ в сборную России на ЧМ
Interfax-Russia.ru - Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов приглашены в сборную России по хоккею для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Обновлено в 02:26
Футбол
Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Авто
Уходя в прошлое, Mitsubishi Pajero попрощался спецверсией
Mitsubishi Pajero Final Edition для Японии Ровно год назад был прекращен выпуск короткобазных Pajero, и тогда же на немецкий рынок была поставлена ограниченная партия (1000 экз.) "прощальной" версии обеих модификаций, хотя длиннобазник еще оставался на конвейере.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы
Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Общество
По решению суда за оскорбление властей оштрафовали первого россиянина
В Новгородской области Чудовским районным судом принято решение о наложении штрафной санкции на местного жителя за публичное оскорбление российских властей.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Анжелика Варум рассказала о проблемах в отношениях с Леонидом Агутиным
Знаменитая семейная пара Анжелики Варум и Леонида Агутина со стороны всегда выглядит идеальной, образцовой и крепкой.
Обновлено в 02:40
Происшествия
На Шри-Ланке произошел новый взрыв
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
Обновлено в 00:37
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского
После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры во Владивостоке
Встреча лидеров России и КНДР прошла в четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 04:10
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Транспорт
Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир
Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.
Обновлено в 03:30
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Марий Эл пьяный мужчина выпал из полицейского автомобиля на ходу
Правоохранители заметили пропажу вскоре после того, как он вывалился В Волжске 24 апреля днем пьяный мужчина выпал из полицейского УАЗика.
Обновлено в 03:30