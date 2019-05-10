Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-ЛугаРИА Новости 10:17

"Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры", — говорится в сообщении ведомства.

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

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