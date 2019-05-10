Политика

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-ЛугаРИА Новости 10:17

"Ранее, 8 мая, кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры", — говорится в сообщении ведомства.
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В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

ТАСС10:30

Минэнерго заявило о начале погрузки чистой нефти в порту Усть-Луга

РБК10:46

Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга

Известия10:43

«Чистую» нефть начали грузить в танкеры на экспорт в Усть-Луге

Газета.Ru10:34

Чистую российскую нефть начали отгружать в порту Усть-Луга

Коммерсантъ11:30

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

РИА Новости10:17

В порту Усть-Луга возобновили отгрузку качественной нефти

Говорит Москва11:15
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
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Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
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Скончался известный комик Фредди Старр

Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
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Сборная России победила норвежцев в стартовом матче чемпионата мира

Обновлено в 12:25
Политика

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Обновлено в 14:13
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Экипаж корабля «Союз МС-11» вернется на Землю в конце июня

Посадка корабля «Союз МС-11» должна состояться 25 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Обновлено 08 мая в 00:34
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
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В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Кино

Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
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США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России

Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
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«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры

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При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

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При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Какие сны предсказывают скорую смерть

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Армия и оружие

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В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
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Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
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Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
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