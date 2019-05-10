Энергетика
Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-ЛугаРИА Новости 10:17
Российскую нефть, полностью отвечающую показателям качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга, сообщило Минэнерго.
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Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о сфере своих экспортных интересов
Как сообщается в документе, в сферу интересов экспортной деятельности «АвтоВАЗа» входят ближневосточные и североафриканские регионы, а именно: Ливан, Иордания, Египет и Тунис.
Обновлено в 11:16
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика
Путин и Абэ встретятся на полях саммита G20 в Японии
Обновлено в 11:53
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
Обновлено в 02:46
Экономика
Чистая прибыль компании Emirates в 2018-19 фингоду упала до минимума 10 лет
Чистая прибыль авиакомпании Emirates в 2018-2019 финансовом году, завершившемся 31 марта, снизилась в 1,7 раза, до 871 миллиона дирхамов ОАЭ, или 237 миллионов долларов США, следует из отчетности перевозчика.
Обновлено в 08:49
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена
Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена Ксения и Екатерина считают, что сейчас женщина хочет скрыть среды преступления, отправив тело на кремацию.
Обновлено в 11:40
Наука
«Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры
Как утверждают авторы статьи в Nature Human Behavior, расположение этой области подтверждает гипотезу о том, что топография зрительной коры формируется в соответствии с положением объектов в визуальном поле.
Обновлено 07 мая в 10:27
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике на Гран-при Испании
Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам первых свободных заездов в рамках Гран-при Испании "Формулы-1".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Алена Водонаева разводится с мужем
Напомним, Алена Водонаева и Алексей Комов долгое время были друзьями, однако в 2017 году пара сыграла свадьбу.
Обновлено в 11:21
Политика
В бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе
Напомним, что ранее Рената Альт уже предлагала план урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:52
Футбол
Локомотив — Рубин 2:0 (1-й тайм)
«Локомотив» в рамках 28-го тура чемпионата России сыграет с «Рубином».
Обновлено в 04:20
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский потребовал от Рады «прекратить судороги хромающей утки»
Владимир Зеленский записал видеобращение к депутатам Рады и заявил, что его инаугурация должна состояться 19 мая.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на платформе Volvo XC40
Компания Geely объявила старт продаж нового кроссовера купе FY11. Модель уже доступна у официальных дилеров в 11 вариантах исполнения.
Обновлено в 10:41
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы играть остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Политика
В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28