Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-ЛугаРИА Новости 10:17

Российскую нефть, полностью отвечающую показателям качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга, сообщило Минэнерго.

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

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