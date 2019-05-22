Политика
Чистую нефть пустили в сторону Венгрии и Словакии по «Дружбе»News.ru 05:56
Кондиционная нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии, сообщили в Минэнерго России. По данным ведомства, поэтапное поступление топлива на узлы учёта ожидается в течение недели.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Футбол
Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал главным героем свежего номера журнала Têtu, освещающего новости ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:18
Религия
Православные отмечают День Николая Чудотворца
Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
Хоккей
Тарасенко и Барбашев вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:08
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой.
Обновлено в 10:36
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:11
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Новая Opel Corsa не дождалась премьеры
Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
Обновлено в 09:49
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Экономика
Финальный ориентир доходности евробондов НЛМК на $500 млн - 4,7-4,8%
НЛМК установил финальный ориентир доходности по семилетним еврооблигациям объемом 500 миллионов долларов в диапазоне 4,7-4,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:32
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
Обновлено в 06:15
Космос
Обнаружена звезда, родившаяся при слиянии двух белых карликов
Команда российских и немецких астрономов обнаружила в созвездии Кассиопеи звезду J005311, которую породило слияние двух крупных белых карликов несколько десятков тысяч лет назад.
Обновлено в 06:08
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Брандта
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Татьяна Навка ослепила гостей вечера в Каннах своим вечерним нарядом
Кроме Татьяны Навки на мероприятии побывали топ-модели Адриана Лима и Каролина Куркова (которые, кстати, выбрали похожие костюмы), актер Колин Ферт с супругой Ливией и многие другие селебы.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Microsoft выпустила обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Энергетика
«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Политика
Команда Зеленского не утратила надежду «заставить Раду поработать»
Отказ Верховной рады рассматривать первые законопроекты Владимира Зеленского наглядно показывает уровень взаимодействия между действующим составом парламента и президентом, однако в команде последнего все еще надеются, что смогут переубедить депутатов, заявил в среду представитель Зеленского Руслан Стефанчук.
Обновлено в 09:28
Кино
Кадры девятого эпизода «Звёздных войн» — «Скайоукер. Восход»
Издание Vanity Fair представило обложки своего номера, который посвящён девятому эпизоду «Звёздных войн».
Обновлено в 08:49
Технологии
Цена зараженного WannaCry и MyDoom ноутбука на аукционе превысила $1 млн
Ноутбук, зараженный шестью знаменитыми вредоносными программами, разыгрывается на публичном аукционе.
Обновлено в 10:19
Космос
NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс
Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Во Владимирской области началась контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получит роскошный интерьер
Известная южнокорейская компания KIA начала дорожные испытания обновленного кроссовера, который построен на основе популярного Hyundai Creta.
Обновлено в 01:02