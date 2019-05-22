Чистую нефть пустили в сторону Венгрии и Словакии по «Дружбе»News.ru 05:56

Кондиционная нефть движется по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии, сообщили в Минэнерго России. По данным ведомства, поэтапное поступление топлива на узлы учёта ожидается в течение недели.

Чистую нефть пустили в сторону Венгрии и Словакии по «Дружбе»

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